Cittiglio | 5 Giugno 2026

«Dopo sei anni l’Ospedale di Cittiglio è ancora senza impianto di climatizzazione. Regione chiarisca»

Il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti presenta un’interrogazione all’assessore al Welfare per chiedere conto delle risorse stanziate nel 2020 e delle procedure

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

«A sei anni dagli stanziamenti regionali l’Ospedale Causa Pia Luvini di Cittiglio è ancora senza un impianto di climatizzazione, com’è possibile?»: lo chiede il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti che ha presentato un’interrogazione all’assessore al Welfare di Regione Lombardia per fare chiarezza sui ritardi accumulati, sulle procedure andate deserte o fallite e sulle responsabilità amministrative che hanno impedito la realizzazione di un’opera indispensabile e attesa ormai da tempo.

«Una situazione che denunciamo da anni – ribadisce Astuti – e che continua a riproporsi ogni estate senza una soluzione definitiva. Nel 2020 Regione Lombardia aveva stanziato 2,3 milioni di euro per diversi interventi sulla struttura, tra cui l’impianto di climatizzazione dei reparti. Oggi, sei anni dopo, quell’impianto ancora non c’è».

«Non è più accettabile che pazienti e operatori siano costretti ad affrontare temperature sempre più elevate con sistemi emergenziali e provvisori come i condizionatori portatili – attacca Astuti – In un ospedale servono standard adeguati sotto il profilo sanitario, organizzativo e della sicurezza sul lavoro».

Nell’interrogazione, il consigliere dem chiede conto dello stato effettivo delle risorse stanziate nel 2020, della loro congruità rispetto all’aumento dei costi degli ultimi anni e del percorso amministrativo seguito fino ad oggi. In particolare, domanda quanti bandi siano stati avviati, per quali motivi non siano andati a buon fine, se siano state accertate responsabilità amministrative e quale sia il nuovo cronoprogramma per arrivare finalmente all’avvio e alla conclusione dei lavori.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Cittiglio | 7 Aprile 2026

Cittiglio, 73enne scappa dall’ospedale: ritrovato sano e salvo

Ricerche attivate la sera di Pasqua, quando è stato segnalato l’allontanamento dell’uomo dal nosocomio del paese. In azione Carabinieri e Protezione civile, a tarda notte il ritrovamento

Cittiglio | 4 Aprile 2026

Una Pasqua dolce per la Pediatria di Cittiglio grazie all’ANC di Luino

Un uovo di cioccolato gigante e un coniglietto a testa per i piccoli pazienti, donati dalla sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, hanno portato allegria e calore nel reparto

Cittiglio | 7 Dicembre 2025

Dolore e choc tra Cittiglio e Malgesso, una 32enne muore poco dopo il parto

Veronica Pignata ha accusato una grave crisi respiratoria alcune ore dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio all’ospedale Causa Pia Luvini. Il dolore della famiglia e della comunità

Cittiglio | 5 Dicembre 2023

Quindici nuove culle per il punto nascita dell’ospedale di Cittiglio

Sono culle particolari che si uniscono ai letti delle madri e le agevolano nel prendersi cura dei loro piccoli. A donarle, grazie a numerosi benefattori, la fondazione Il Ponte del Sorriso

Cittiglio | 9 Settembre 2023

Ospedale di Cittiglio, «Bilancio positivo della sanità del Verbano, continua l’impegno di Regione»

Ieri la visita del presidente della Commissione “Sostenibilità sociale, casa e famiglia” Emanuele Monti al “Causa Pia Luvini”: «Lavoriamo su investimenti, innovazione e progetti futuri»

Cittiglio | 8 Agosto 2023

Ospedale di Cittiglio, da Regione due milioni per la camera iperbarica

Cosentino (Lombardia Ideale): «Provvedimento storico e atteso dal territorio, importante per la sanità lombarda e per l’Alto Varesotto»

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com