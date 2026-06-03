Maltempo nel Varesotto, oltre cento interventi: frane, allagamenti e blackout mettono in crisi il territorio

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L’ondata di maltempo che ha interessato il Varesotto nella giornata del 2 giugno ha lasciato dietro di se una scia di disagi e preoccupazioni. Forti piogge, allagamenti, frane, alberi pericolanti e interruzioni dell’energia elettrica hanno colpito diversi comuni della provincia, rendendo necessario un massiccio intervento dei soccorsi.

Secondo quanto reso noto, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in oltre cento interventi per far fronte alle numerose emergenze causate dalle avverse condizioni meteorologiche. Le criticità hanno interessato soprattutto la viabilità e la sicurezza delle aree maggiormente esposte al rischio idrogeologico.

Tra gli episodi più significativi si segnala quello avvenuto a Cittiglio, dove una frana ha interessato la Strada Provinciale 8, causando problemi alla circolazione e richiedendo l’intervento delle autorità competenti per mettere in sicurezza il tratto interessato.

L’evento ha riacceso il dibattito sulla vulnerabilità del territorio e sulla necessità di investire in opere di prevenzione. A intervenire è stato il Codacons Lombardia, che ha espresso forte preoccupazione per la situazione e ha chiesto un’azione immediata da parte delle istituzioni.

«Quanto accaduto nel Varesotto dimostra ancora una volta la necessità di investire con decisione nella prevenzione e nella manutenzione del territorio. Non si può intervenire soltanto quando l’emergenza è già in corso», ha dichiarato il presidente del Codacons Lombardia, l’avvocato Marco Donzelli. «Occorre individuare le aree maggiormente esposte al rischio, programmare interventi strutturali e garantire ai cittadini condizioni adeguate di sicurezza, soprattutto lungo la rete viaria provinciale».

L’associazione dei consumatori ha quindi inviato una richiesta formale alla Provincia di Varese, alla Prefettura e a Regione Lombardia, sollecitando una serie di interventi mirati. Tra le richieste figurano una ricognizione aggiornata delle aree a rischio idrogeologico, verifiche sullo stato di manutenzione delle reti di drenaggio, dei tombini, dei corsi d’acqua e delle infrastrutture stradali, oltre a un monitoraggio costante dei versanti soggetti a frane e smottamenti.

Il Codacons chiede inoltre interventi urgenti nei punti che hanno evidenziato particolari criticità durante l’ultima ondata di maltempo e la predisposizione di un piano straordinario di prevenzione e messa in sicurezza dell’intero territorio provinciale.

Le conseguenze degli eventi meteorologici estremi degli ultimi anni continuano infatti a rappresentare una sfida crescente per amministrazioni e cittadini, rendendo sempre più urgente una strategia di prevenzione capace di ridurre i rischi e limitare i danni causati dal maltempo.