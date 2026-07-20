Una serata di cinema all’aperto a Cittiglio con il film “L’abbaglio”

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Il Comune di Cittiglio, in collaborazione con Filmstudio 90 APS, ha organizzato una serata di cinema all’aperto che si terrà martedì 21 luglio a partire dalle ore 21.30.

La proiezione, nell’ambito della rassegna “Esterno Notte”, avrà luogo in piazza San Biagio e vedrà protagonista il film “L’abbaglio”, pellicola di Roberto Andò, con Toni Servillo, Ficarra e Picone, che ha riscosso ampio consenso di pubblico e critica sin dalla sua uscita nelle sale italiane.

La pellicola è ambientata nel 1860, quando Giuseppe Garibaldi inizia da Quarto l’avventura dei Mille circondato dall’entusiasmo dei giovani idealisti giunti da tutte le regioni d’Italia e con il suo fedele gruppo di ufficiali, tra i quali si nota un profilo nuovo, quello del colonnello palermitano Vincenzo Giordano Orsini. Tra i tanti militi reclutati ci sono due siciliani, Domenico Tricò, un contadino emigrato al Nord, e Rosario Spitale, un illusionista.

Sbarcati in Sicilia, a Marsala, i Mille iniziano a battersi con l’esercito borbonico, di cui è subito evidente la preponderanza numerica. In queste condizioni, per il generale appare pressoché impossibile far breccia nella difesa nemica e penetrare a Palermo. Ma quando è quasi costretto ad arretrare, Garibaldi escogita un piano ingegnoso. Affida una manovra diversiva al colonnello Orsini, che mette in piedi una colonna di feriti con uno sparuto gruppetto di militi, cui viene affidato il delicatissimo compito di far credere a Jean-Luc Von Mechel, comandante svizzero dell’esercito regio, che il generale stia battendo in ritirata all’interno dell’isola. Inizia così una partita a scacchi giocata sul filo dell’imponderabile, il cui esito finale sarà paradossale e sorprendente.

L’ingresso alla proiezione è gratuito e la serata offrirà anche un’opportunità di carattere storico e artistico: a partire dalle ore 20.00, infatti, sarà possibile partecipare a una visita guidata all’antica chiesa di San Biagio, uno dei luoghi di maggiore interesse del paese.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale all’indirizzo email biblioteca@comune.cittiglio.va.it oppure telefonare al numero 349 2413221.