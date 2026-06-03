Luino | 3 Giugno 2026

Luino, Sgarbi: «Pellicini farà risparmiare al Comune lo stipendio del sindaco»

A margine della vittoria alle amministrative dello scorso 25 maggio il presidente del Circolo Fratelli d'Italia Luino e Valli interviene su un tema oggetto di dibattito già in campagna elettorale

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«La legge giusta, che in Italia vieta il cumulo delle indennità negli enti pubblici, farà sì che il Comune non dovrà erogare lo stipendio al neo sindaco Andrea Pellicini per tutto il tempo in cui egli rimarrà in carica come deputato».

Ad intervenire, dopo oltre una settimana dalla vittoria alle elezioni amministrative dello scorso 25 maggio, da parte della lista “Vento del Verbano”, guidata da Andrea Pellicini, è Dario Sgarbi, presidente del Circolo Fratelli d’Italia Luino e Valli, che ha sostenuto il gruppo insieme a Lega, Forza Italia, Lombardia Ideale e Noi Moderati.

«Andrea – prosegue il presidente del circolo cittadino – non ne hai parlato, ma ritengo sia opportuno precisarlo. Non sono molti quelli che si caricano di ulteriori fatiche e responsabilità senza alcun vantaggio economico».

«Colgo infine l’occasione, dopo le elezioni, per fare i complimenti a tutti i candidati di Fratelli d’Italia nella lista di Vento del Verbano. Tutti hanno raggiunto e superato le 100 preferenze personali, dimostrando il loro importante radicamento sul territorio, dal recordman Franco Compagnoni fino alla giovanissima Gaia Maltese, la quale, nonostante la giovanissima età (compirà a breve ventidue anni), ha raccolto ben 115 preferenze. Davvero tutti bravi», conclude Dario Sgarbi.

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