Varesotto | 27 Maggio 2026

Lotta allo spaccio nei boschi, nasce ufficialmente la nuova caserma dei “Cacciatori delle Alpi”

Venerdì mattina la cerimonia della posa della prima pietra a Cascina Malpensa, dove verrà stanziato il nuovo nucleo dei Carabinieri. Presenti il Comandante Generale dell‘Arma e il ministro Giorgetti

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Dopo il via libera arrivato alla fine del 2023 e il proseguimento, in questi anni, dell’iter avviato dall’onorevole varesotto Stefano Candiani (Lega) per impegnare il Governo nella lotta allo spaccio di droga nelle aree boschive del Varesotto e del Comasco, il percorso sta arrivando a un nuovo, importante, passo concreto: la posa della prima pietra della nuova caserma dello Squadrone Eliportato “Cacciatori delle Alpi” dei Carabinieri a Cascina Malpensa, a Somma Lombardo.

La cerimonia è in programma venerdì 29 maggio alle 10.00 in località Case Nuove e prevede la presenza e gli interventi del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, e del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

L’evento prenderà avvio con l’alzabandiera e vedrà lo schieramento di un reparto in armi composto da militari del Comando provinciale di Varese, delle Squadre d’Intervento Operativo del 3° Reggimento CC “Lombardia”, nonché da Carabinieri Cacciatori provenienti dai quattro Squadroni attualmente operativi – “Calabria”, “Sardegna”, “Sicilia” e “Puglia”. A completare lo schieramento ci saranno una pattuglia di Carabinieri a cavallo e la Fanfara del 3° Reggimento CC, che conferiranno alla cerimonia un carattere ancora più solenne. Dopodiché si procederà alla simbolica cerimonia della posa della prima pietra della futura sede dello Squadrone, con la benedizione della caserma e gli onori finali.

Quello di venerdì è un appuntamento che segna un passaggio importante non solo sul piano operativo, ma anche su quello simbolico: la futura caserma di Somma Lombardo rappresenta la risposta istituzionale a un problema di sicurezza che le comunità locali attendono da tempo di vedere affrontato con strumenti all’altezza della sfida.

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