La Regione Lombardia assegna il Premio Rosa Camuna ai carabinieri di Dumenza

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Torna venerdì 29 maggio la “Festa della Lombardia”, appuntamento dedicato all’identità, alla cultura e alle eccellenze del territorio. Momento centrale della giornata sarà la cerimonia di conferimento dei Premi Rosa Camuna, la più alta onorificenza attribuita dalla Regione Lombardia, affiancata da eventi e iniziative aperte al pubblico in piazza Città di Lombardia.

I premi saranno consegnati dai Presidenti Attilio Fontana e Federico Romani e, fra le menzioni speciali, compaiono anche i carabinieri della Stazione di Dumenza, a cui il riconoscimento verrà consegnato per il grande impegno svolto in appoggio al borgo montano di Monteviasco durante gli anni in cui lo stop della funivia ha reso la vita difficile per la piccola comunità di residenti.

«Il Premio Rosa Camuna rappresenta un momento di grande valore istituzionale e simbolico – sottolinea il Presidente Attilio Fontana – nel quale riconosciamo l’impegno e il talento di persone e realtà che, in diversi ambiti, contribuiscono ogni giorno a rendere grande la Lombardia. Una giornata che è anche occasione di festa e condivisione con i cittadini. Una giornata che è anche occasione di festa e condivisione con i cittadini. Per questo, accanto alla cerimonia istituzionale, abbiamo voluto proporre un programma aperto a tutti, con iniziative e momenti di incontro in piazza Città di Lombardia».

«Anche quest’anno – evidenzia il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani – i premiati dimostrano quanto sia sano e vitale il tessuto sociale della nostra regione: in loro ritroviamo tutti i valori propri dei lombardi, solidarietà e accoglienza che si coniugano con la dedizione al lavoro, con la capacità di innovare e competere e di eccellere in ogni campo. È il grande cuore dei cittadini lombardi, a cui rivolgiamo immensa gratitudine, che rende straordinaria la nostra regione, comunità di cui siamo sempre più fieri ed orgogliosi».

Il Consiglio regionale ha ricevuto 220 candidature, valutate dall’Ufficio di Presidenza insieme ai Presidenti dei gruppi consiliari.

Sono stati assegnati 5 Premi Rosa Camuna e 10 menzioni, ai quali si aggiungono i riconoscimenti attribuiti dal presidente Fontana: 2 premi speciali, 10 premi tematici e 8 menzioni.

Premi Rosa Camuna (Consiglio regionale)

1. Chiara Mocchi (Bergamo)

2. Stefano Simonetta (Milano)

3. Gian Marco Moratti (alla memoria) (Milano)

4. Ragazzi On The Road APS (Bergamo)

5. Danilo Guerini Rocco

Menzioni del Consiglio regionale

1. Giovanni “Nanni” Rossi (Mantova)

2. Marco Cariboni (Lecco)

3. Kika Mamoli e Arnaldo Minetti (alla memoria) (Bergamo)

4. Associazione “Amici di Claudio” (Sondrio)

5. Monza Marathon Team ASD (Monza e Brianza)

6. Associazione Giovani Idee (Bergamo)

7. Casa Testori Associazione culturale (Milano)

8. Gianmario Lesmo (Bergamo)

9. YouSport ASD APS (Milano)

10. Il Melograno (Milano)

Premi speciali del Presidente Fontana

1. Silvio Garattini (Bergamo)

2. Nicoletta Manni (Milano)

Premi tematici del Presidente Fontana

1. Gerry Scotti – Premio “Visioni Contemporanee” per lo Spettacolo (Pavia)

2. Sveva Casati Modignani – Premio “Stile e Narrazione” all’Identità Letteraria (Milano)

3. Matteo Sordo – Premio “Ingegno e Valore” all’Eccellenza Imprenditoriale

4. Marco Bonometti – Premio “Ingegno e Valore” all’Eccellenza Imprenditoriale (Brescia)

5. Saverio Gaboardi – Premio “Sinergie per la Lombardia” allo Sviluppo Territoriale (Brescia)

6. Alessandro Azzi – Premio “Sinergie per la Lombardia” allo Sviluppo Territoriale (Brescia)

7. Vincenzo Cimino – Premio “Valore Comunità” per Inclusione e Welfare

8. Evaristo Beccalossi (alla memoria) – Premio alla memoria (Brescia)

9. Dino Meneghin – Premio “Energia in Movimento” per Impegno e Passione Sportiva (Milano / Varese)

10. Giorgio Lotti – Premio “Sguardi d’Autore” per l’Arte Fotografica (Milano)

Menzioni del Presidente Fontana

1. Croce Verde Bosisio ODV (Lecco)

2. Carabinieri di Monteviasco (Varese)

3. Pier Luigi Pizzaballa (Bergamo)

4. Marcello Morandini (Varese)

5. Osservatorio Metropolitano (Milano)

6. Legacoop Lombardia (Milano)

7. Carlo Candiani (Varese)

8. Gianni Spartà (Varese)