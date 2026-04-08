A Montegrino si inaugura l’orto didattico, un’area per tutti i bambini

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Domani, giovedì 9 aprile verrà inaugurato l’orto didattico: alle ore 14.20 i partecipanti si ritroveranno presso il parco giochi di Bosco Valtravaglia e alle ore 14.30 si darà avvio all’inaugurazione vera e propria del luogo, con il taglio del nastro.

L’evento proseguirà con la piantumazione del cosiddetto “Ulivo della Pace” e degli ortaggi con la scolaresca. «Questo ulivo verrà piantato come simbolo di crescita e pace, dato quello che sta accadendo nel mondo», evidenzia Sergio De Vittori, assessore del Comune di Montegrino Valtravaglia.

L’orto didattico è stato interamente ideato dal Gruppo Alpini di Bosco – Montegrino: «La volontà è quella di fornire uno spazio didattico ai ragazzini per poter tornare alle origini, al contatto con la terra, per passare del tempo all’aria aperta – spiega De Vittori -. Capire come si coltiva un ortaggio, dall’inizio alla fine del processo, è una cosa positiva per i bambini».

Lo spazio è stato curato sempre dal Gruppo Alpini: quello dell’orto didattico era prima un terreno incolto, acquistato dal Comune e ripulito dagli alpini tre anni fa; ora è finalmente pronto ad accogliere gli studenti delle scuole elementari.

L’iniziativa è rivolta ai bambini e agli insegnanti della Scuola Primaria di Montegrino Valtravaglia e anche a chiunque volesse prenderne parte. L’attività gode del patrocinio gratuito del Comune di Montegrino e della Provincia di Varese. In caso di maltempo, l’inaugurazione si rinvierà a data da destinarsi.

«Questo intervento è stato anche pensato in occasione della Festa di Valle, che si terrà il 19, 20 e 21 giugno: il Gruppo Alpini Bosco – Montegrino ha pensato di donare qualcosa al territorio», conclude Sergio De Vittori.