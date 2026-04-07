Laveno Mombello | 7 Aprile 2026

Incendio nei boschi di Laveno, fiamme sotto controllo e area monitorata

Situazione stabile nella zona montana con focolai residui in quota, interventi aerei e presidio notturno attivo mentre anche oggi proseguiranno le operazioni di verifica e sicurezza sul territorio

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L’incendio boschivo registrato sul territorio comunale di Laveno Mombello risulta attualmente sotto controllo. Nella serata di ieri, alle ore 21, è stata confermata la presenza di alcuni focolai residui nella parte sommitale della montagna verso i Pizzoni, comunque distanti dall’abitato e dalla frazione di Casere.

Nel corso della giornata le operazioni si sono svolte con il supporto di due elicotteri di Regione Lombardia e con l’intervento delle squadre a terra dei volontari COAV, impegnate anche nelle aree più impervie scendendo dai Pizzoni. L’attività coordinata ha consentito di mantenere stabile la situazione senza ulteriori criticità.

Nella notte tra ieri e oggi non sono stati registrati incrementi significativi dell’area interessata dalle fiamme, a conferma dell’efficacia degli interventi effettuati nei giorni precedenti. Per la notte è stato predisposto un presidio continuo con due gruppi di volontari, impegnati nella sorveglianza delle zone basse e alte dell’area coinvolta.

I Vigili del Fuoco effettueranno inoltre un nuovo monitoraggio tramite droni dotati di termocamera, con l’obiettivo di aggiornare la perimetrazione dell’incendio – attualmente stimata in circa 22 ettari – e individuare i punti ancora attivi, che saranno oggetto delle operazioni previste per la giornata di domani.

È previsto infatti un briefing operativo tra il DOS, i Vigili del Fuoco e l’Amministrazione comunale per programmare gli interventi successivi. Le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni fino alla completa bonifica dell’area, anche a causa della morfologia del territorio, particolarmente impervia, e della presenza di materiale combustibile accumulato dopo gli eventi meteorologici del 2020.

Dal Comune viene confermato che tutte le abitazioni risultano in sicurezza. Resta in vigore il divieto di transito lungo via Monteggia, dalla frazione Brenna, e lungo la mulattiera Monteggia–Casere. Vietato anche il lancio con parapendii e deltaplani dal Poggio Sant’Elsa. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

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