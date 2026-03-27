Proposte di volontariato estivo: i giovani del Decanato di Luino in cammino tra servizio, amicizia e scoperta

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Anche quest’anno la Pastorale Giovanile del Decanato di Luino rilancia le sue proposte estive dedicate ai più giovani, con un ricco programma di esperienze di volontariato distribuite in diverse zone d’Italia. Un’occasione preziosa per mettersi in gioco, vivere momenti di condivisione e offrire un aiuto concreto a realtà che operano sul territorio.

Le iniziative, aperte alle iscrizioni fino al 30 aprile, verranno presentate in due serate: il 28 marzo all’oratorio di Germignaga e l’11 aprile all’oratorio di Luino alle 20.45. Il calendario propone cinque esperienze, ciascuna con caratteristiche e obiettivi differenti.

Si parte con la montagna, in Val Bondone (Trentino), dove i ragazzi vivranno una settimana dal 18 al 25 luglio in una struttura in autogestione. Tra escursioni, momenti di riflessione e vita comunitaria, sarà un’occasione per crescere insieme e costruire nuove amicizie. Seconda tappa in Val Formazza (VB), dove il gruppo collaborerà con l’Operazione Mato Grosso, realtà impegnata a sostegno delle popolazioni più povere del Perù. Qui i partecipanti saranno coinvolti in attività di servizio concreto: trasporto materiali, aiuto nei rifugi e lavori manuali, alternati a momenti di riflessione ed escursioni.

Spazio poi al mare, in Liguria, dove i giovani affiancheranno ragazzi diversamente abili. Tra attività manuali, giochi e giornate in spiaggia, l’esperienza punta sull’inclusione, la creatività e la relazione autentica. Un’altra proposta porterà i partecipanti nel cuore di Scampia, realtà spesso raccontata solo per le sue difficoltà ma ricca di esperienze educative significative. Qui i ragazzi collaboreranno con un padre gesuita impegnato nelle attività estive per i più giovani, contribuendo all’animazione e vivendo da vicino una realtà diversa dalla propria. Infine, a Sessa Aurunca (CE), i volontari prenderanno parte ai campi dell’associazione Libera, impegnata nella lotta contro le mafie. Su terreni confiscati si svolgeranno attività agricole, momenti di formazione e confronto, insieme a ragazzi provenienti da tutta Italia.

Tutte le esperienze prevedono uno stile di vita semplice e condiviso, spesso in autogestione, dove ciascuno è chiamato a dare il proprio contributo anche nelle attività quotidiane. Un’estate diversa, dunque, che unisce viaggio, servizio e crescita personale: una proposta concreta per i giovani del territorio che vogliono mettersi in gioco e guardare il mondo con occhi nuovi.