A Cittiglio bambini e ragazzi scoprono il Comune. In arrivo il Consiglio Comunale dei Ragazzi

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Anche a Cittiglio sta per nascere il Consiglio Comunale dei Ragazzi: lo annuncia la sindaca Rossella Magnani, raccontando con entusiasmo il percorso che l’amministrazione sta portando avanti insieme alle scuole del paese per coinvolgere sempre di più le nuove generazioni nella vita pubblica e avvicinarle alle istituzioni.

A candidarsi per entrare a far parte del CCR – il cui referente è il professor Pavan – saranno gli studenti di prima e seconda media, che dovranno presentare le loro liste entro il 4 maggio, con le elezioni – a cui chiaramente potranno prendere parte anche i loro compagni di terza – previste entro la fine dell’anno scolastico.

Anche in vista di questo appuntamento, negli scorsi giorni la prima cittadina si è recata nell’istituto scolastico per incontrare i ragazzi e spiegare loro come funziona un Comune, dall’organizzazione dell’amministrazione a quel che accade durante le elezioni, passando per ruoli, deleghe, dipendenti e uffici. L’incontro, fa sapere Magnani, ha suscitato grande interesse tra gli alunni, che hanno posto molte domande, anche acute e intelligenti, dimostrando curiosità verso il mondo istituzionale.

Ma il coinvolgimento non ha riguardato solo i più grandi. I bambini di seconda elementare, nella mattinata di martedì 17 marzo, si sono recati in visita al municipio accompagnati dalle maestre, per scoprire l’ufficio Anagrafe e Stato Civile: qui i piccoli hanno potuto capire cosa succede quando si nasce, si cresce e si attraversano le tappe fondamentali della vita di un cittadino. A ricordo della visita, i dipendenti hanno consegnato a ciascuno di loro un piccolo attestato come “amici del Comune”, che i bambini stessi hanno timbrato con le proprie mani. Un gesto semplice, ma significativo, pensato apposta per loro.

Il giorno seguente, in municipio, è arrivata una sorpresa: i bambini hanno infatti inviato al Comune una lettera di ringraziamento per l’attenzione e la gentilezza ricevuta dai dipendenti, accompagnata da tanti disegni del palazzo comunale. Un pensiero per il quale la stessa sindaca Magnani vuole ringraziare a sua volta i piccoli ospiti, siglando, nel segno della gratitudine questo binomio di iniziative volte a seminare il senso di appartenenza alla propria comunità sin dai banchi di scuola.