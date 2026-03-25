Varese | 25 Marzo 2026

Da Cannes a Berlino, “Invest in Varese” punta sui capitali globali per il rilancio del territorio

Dopo la partecipazione al MIPIM di Cannes, il progetto partecipa al suo secondo appuntamento internazionale: IHIF di Berlino, dal 23 al 25 marzo. Coinvolti anche Leggiuno e Valganna

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Invest in Varese, promosso dalla Camera di Commercio di Varese, nasce con l’obiettivo di attrarre capitali nazionali ed esteri per rigenerare il patrimonio immobiliare della provincia, connettendo gli investitori con le migliori opportunità di sviluppo del territorio.

L’iniziativa, dopo aver preso parte al MIPIM (Marchè International des Professionnels de l’Immobilier) di Cannes, è giunta alla sua seconda seduta internazionale dal 23 al 25 di marzo, presso IHIF (International Hospitality Investment Forum) di Berlino.

In questa fase operativa, il focus è incentrato con decisione sul rilancio della ricettività alberghiera e del turismo, attività in linea con le progettualità di Fondazione Varese Welcome.

L’incontro ha radunato oltre 2.500 delegati di alto profilo, tra cui più di 700 investitori globali, sviluppatori, operatori e leader del settore dell’ospitalità. Il territorio e i suoi elementi strategici sono stati presentati alla platea internazionale attraverso il supporto esterno della realtà di Thrends, società italiana di consulenza specializzata in settori dell’ospitalità e immobiliare.

L’iniziativa è stata l’occasione per presentare le prime opportunità di insediamento e di possibile riconversione in ambito ricettivo: i progetti segnalati dall’Amministrazione comunale di Saronno, ovvero Palazzo Visconti e Villa Gianetti, quelli della Provincia di Varese a Leggiuno, cioè Villa Bassetti e Villa Maga, il Villaggio Alpino Valganna nell’area Piambello del Touring Club Italiano, il Camping 7 Laghi ad Azzate e le Sellerie di Ville Ponti a Varese.

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