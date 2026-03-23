Sangiano, successo per il Trail del Monte: sport e ricordo di Pietro Frendino

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Ieri, domenica 22 marzo, in una mattinata uggiosa si è corso a Sangiano il 2º trail del Monte Sangiano dedicato a Pietro Frendino, ultramaratoneta scomparso prematuramente ma sempre nel cuore di chi lo ha conosciuto.

La manifestazione è stata organizzata dall’asd Atletica 3V capitanata dal presidente Vittorio Ciresa e patrocinata dal Comune di Sangiano. Il percorso un anello di 7 km con 400 m di dislivello nei boschi del monte Sangiano con passaggio dalla balconata del Picuz e partenza e arrivo alla Villa Fantoni.

Tre traguardi differenti per accontentare tutti gli atleti, dagli amanti delle gare sprint a quelli delle lunghe distanze; 1 giro 7 km 400 m d dislivello, 2 giri 14 km 800 m di dislivello e 3 giri 21 km 1200 m di dislivello. A darsi battaglia un centinaio di atleti provenienti da varie province della Lombardia e del Piemonte.

Gli organizzatori ringraziano la Pro loco Sangiano e la protezione civile per il contributo alla buona riuscita della manifestazione.

Classifica uomini 7 km:

1. Benedetti Enrico

2. Raimondi Matteo

3. Casella Matteo

Classifica donne 7km:

1. Soffia Elena

2. Bellorini Ombretta

3. Zenon Gioia

Classifica uomini 14km:

1. Mora Maurizio

2. Tombolato Andrea

3. Rondinelli Antonio

Classifica donne 14km

1. Brovelli Silvia

2. Colombo Gatti Beatrice

3. Binda Aloisia

Classifica uomini 21km:

1. Fadi Davide

2. Santaterra Tiziano

3. Pra Florian Nicolò

Classifica donne 21km:

1. Seravia Cecili