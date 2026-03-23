Sangiano | 23 Marzo 2026

Sangiano, successo per il Trail del Monte: sport e ricordo di Pietro Frendino

Oltre cento atleti al 2° trail tra boschi e dislivelli: tre distanze per tutti nel segno dello sport e della memoria dell’ultramaratoneta Frendino. Ecco tutti i risultati della competizione

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Ieri, domenica 22 marzo, in una mattinata uggiosa si è corso a Sangiano il 2º trail del Monte Sangiano dedicato a Pietro Frendino, ultramaratoneta scomparso prematuramente ma sempre nel cuore di chi lo ha conosciuto.

La manifestazione è stata organizzata dall’asd Atletica 3V capitanata dal presidente Vittorio Ciresa e patrocinata dal Comune di Sangiano. Il percorso un anello di 7 km con 400 m di dislivello nei boschi del monte Sangiano con passaggio dalla balconata del Picuz e partenza e arrivo alla Villa Fantoni.

Tre traguardi differenti per accontentare tutti gli atleti, dagli  amanti delle gare sprint a quelli delle lunghe distanze; 1 giro 7 km 400 m d dislivello, 2 giri 14 km 800 m di dislivello e 3 giri 21 km 1200 m di dislivello. A darsi battaglia un centinaio di atleti provenienti da varie province della Lombardia e del  Piemonte.

Gli organizzatori ringraziano la Pro loco Sangiano e la protezione civile per il contributo alla buona riuscita della manifestazione.

Classifica uomini 7 km:
1. Benedetti Enrico
2. Raimondi Matteo
3. Casella Matteo

Classifica donne 7km:
1. Soffia Elena
2. Bellorini Ombretta
3. Zenon Gioia

Classifica uomini 14km:
1. Mora Maurizio
2. Tombolato Andrea
3. Rondinelli Antonio

Classifica donne 14km
1. Brovelli Silvia
2. Colombo Gatti Beatrice
3. Binda Aloisia

Classifica uomini 21km:
1. Fadi Davide
2. Santaterra Tiziano
3. Pra Florian Nicolò

Classifica donne 21km:
1. Seravia Cecili

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