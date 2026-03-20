Varese | 20 Marzo 2026

Sanità, «In Lombardia un piano per ridurre il peso della burocrazia»

L’annuncio dell’assessore regionale al Welfare Bertolaso a Varese: «Saremo la prima Regione a misurare il carico della burocrazia per restituire tempo alla cura»

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Ridurre il peso della burocrazia nella sanità lombarda e restituire tempo a medici e pazienti: è questo l’obiettivo annunciato dall’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, intervenuto a Varese agli Stati Generali dell’Economia della Salute, iniziativa promossa dal consigliere regionale Emanuele Monti.

«La burocrazia sta soffocando il sistema sanitario – ha detto Bertolaso – In Lombardia saremo la prima Regione in Italia a misurarne il carico, con l’obiettivo di ridurlo drasticamente e restituire tempo alla cura».

Nei prossimi giorni sarà istituito un Nucleo operativo interdisciplinare dedicato alla semplificazione dei percorsi sanitari: la struttura coinvolgerà non solo tecnici e amministrativi, ma anche associazioni dei pazienti e cittadini, con il compito di individuare i principali ostacoli che rallentano le prestazioni e snellire le attività quotidiane.

«Se necessario – ha aggiunto Bertolaso – interverremo anche con norme regionali. L’obiettivo è garantire il diritto alla salute, eliminando passaggi inutili e procedure complesse».

Durante l’intervento sono stati evidenziati alcuni dati sul peso delle attività amministrative nel sistema sanitario: un medico dedica in media due ore ad attività burocratiche per ogni ora di cura al paziente; circa il 30% del tempo dei professionisti è assorbito da pratiche amministrative e autorizzazioni.

Infine, l’assessore ha richiamato la necessità di rendere il sistema più accessibile e comprensibile ai cittadini: «Dobbiamo passare da una burocrazia conflittuale a una burocrazia che aiuta. Semplificare le procedure e investire sulla prevenzione è fondamentale per garantire la sostenibilità del sistema sanitario lombardo».

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Varese | 29 Aprile 2026

“Tutor Sapiens”, un percorso per semplificare la burocrazia e far crescere i giovani talenti di Varese

Presentati i risultati del progetto formativo per favorire l’Apprendistato di terzo livello. Messo a disposizione della comunità anche BotSapiens per la semplificazione burocratica

Varese | 20 Marzo 2026

Biologico, Coldiretti Varese: «+30% di burocrazia pesa anche sulle imprese agricole prealpine»

Il comparto è in crescita, ma sul settore pesa la minaccia di un eccesso di burocrazia che rischia di frenare e scoraggiare anche le aziende del territorio

Varesotto | 10 Gennaio 2025

Il 2025 dell’agricoltura varesina: «Lotta a burocrazia, selvatici e cambiamenti climatici»

Gli obiettivi dell’associazione vanno tutti nella direzione di valorizzare il made in Varese alimentare con sostegno ai giovani, investimenti per infrastrutture idriche e contenimento della fauna

Brenta | 27 Ottobre 2024

Brenta, «I dissesti idrogeologici sono sempre più frequenti e meno prevedibili»

Ad intervenire su uno dei temi più attuali per tutti i paesi dell'alto Varesotto è il sindaco di Brenta Gianpietro Ballardin, che invita alla riflessione. «Non lasciateci soli, aiutateci per aiutare»

Varese | 23 Luglio 2024

«Europa, serve più budget all’agricoltura per evitare crollo della produzione alimentare»

Pietro Luca Colombo, presidente di Coldiretti Varese, rilancia e sintetizza l’appello lanciato dal presidente Ettore Prandini: «Servono più risorse per stare al passo con la sfida geopolitica»

Luino | 24 Settembre 2023

Luino, caso piazza Aldo Moro: «Ma quando si inizierà a fare manutenzione?»

I residenti tornano a segnalare la presenza di buche e verde non curato. Sonnessa: «Stiamo completando l'iter di acquisizione degli spazi, nel frattempo non possiamo realizzare opere»

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com