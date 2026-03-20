Sanità, «In Lombardia un piano per ridurre il peso della burocrazia»

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Ridurre il peso della burocrazia nella sanità lombarda e restituire tempo a medici e pazienti: è questo l’obiettivo annunciato dall’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, intervenuto a Varese agli Stati Generali dell’Economia della Salute, iniziativa promossa dal consigliere regionale Emanuele Monti.

«La burocrazia sta soffocando il sistema sanitario – ha detto Bertolaso – In Lombardia saremo la prima Regione in Italia a misurarne il carico, con l’obiettivo di ridurlo drasticamente e restituire tempo alla cura».

Nei prossimi giorni sarà istituito un Nucleo operativo interdisciplinare dedicato alla semplificazione dei percorsi sanitari: la struttura coinvolgerà non solo tecnici e amministrativi, ma anche associazioni dei pazienti e cittadini, con il compito di individuare i principali ostacoli che rallentano le prestazioni e snellire le attività quotidiane.

«Se necessario – ha aggiunto Bertolaso – interverremo anche con norme regionali. L’obiettivo è garantire il diritto alla salute, eliminando passaggi inutili e procedure complesse».

Durante l’intervento sono stati evidenziati alcuni dati sul peso delle attività amministrative nel sistema sanitario: un medico dedica in media due ore ad attività burocratiche per ogni ora di cura al paziente; circa il 30% del tempo dei professionisti è assorbito da pratiche amministrative e autorizzazioni.

Infine, l’assessore ha richiamato la necessità di rendere il sistema più accessibile e comprensibile ai cittadini: «Dobbiamo passare da una burocrazia conflittuale a una burocrazia che aiuta. Semplificare le procedure e investire sulla prevenzione è fondamentale per garantire la sostenibilità del sistema sanitario lombardo».