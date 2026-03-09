Castelveccana | 9 Marzo 2026

Nasca, creatività e chiacchiere all’inaugurazione di “Fili, parole e…”

Giovedì il taglio del nastro (realizzato con l’orlo di un abito da sposa) dell’atelier-laboratorio nato da un’idea del Circolo ACLI di Castelveccana

Tempo medio di lettura: 2 minuti

(a cura del circolo ACLI di Castelveccana) Un’effervescenza spontanea ha animato giovedì sera, 5 marzo, l’inaugurazione dell’atelier-laboratorio “Fili, parole e…” organizzato dalla sezione ACLI di Castelveccana.

Pagato il tributo al rito di ogni debutto pubblico con il tradizionale taglio del nastro da parte di don Luca Ciotti, padrone di casa al salone parrocchiale di Nasca, e dopo il saluto del presidente ACLI di Castelveccana Mauro Fiorini, la parola è passata a chi ha prima ideato, e ora “lavora sul campo”, questa originale iniziativa il cui diktat può riassumersi nelle parole: creatività e riciclo, declinati in una varietà di attività manuali che vanno dal cucito nelle sue diverse tecniche, alla ceramica, alla ritrattistica, fino al recupero di oggetti e abiti, rivisitati e restituiti a nuova vita.

Un esempio banale, ma emblematico: il nastro dell’inaugurazione è stato ricavato dall’orlo di un abito da sposa che andava accorciato. Bianco e di seta, come da tradizione.

Le organizzatrici ne hanno parlato accanto al logo scelto per l’atelier- laboratorio, ricostruito con una vecchia macchina per cucire, attorniata da rocchetti e fili, sulla cui testa si posavano alcuni minuscoli uccelli di stoffa colorata.

Un allestimento letto come traduzione visiva dell’anima dell’atelier: la Singer, simbolo della tradizione artigianale e casalinga dell’operosità femminili; gli Uccellini, che rimandano alla libertà creativa, non disgiunta dalla grazia e dalla leggerezza, che non sono vacuità dello spirito, ma approccio garbato con il prossimo; Fili, reali, indispensabili per cucire, ma anche, metaforicamente, legami con il mondo; Parole, che sono comunicazione e apertura.

E a proposito di parole, è stata preannunciata la presentazione di un libroAngela Iantosca, Donne, resistenza, libertà (Edizioni Paoline 2025) – scelto coniugando l’attenzione alla difficile realtà della condizione femminile in Afghanistan con il ricordo delle Madri Costituenti che parteciparono alla scrittura della nostra Costituzione. Tra queste, ventuno in tutto come ventuno sono le testimonianze delle profughe afgane raccolte nel libro, è stata ricordata Maria Agamben Federici, che alla Costituente fu inviata come delegata ACLI.

Nel finale, poteva mancare un buffet e un brindisi, che ha “scaldato” le chiacchiere dei tanti presenti? Certamente no.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Castelveccana | 15 Settembre 2026

Castelveccana, Luciano Pezza nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica

Oltre alla luinese Rosaria Torri, anche l’ex sindaco del paese della Valtravaglia ha ricevuto la prestigiosa onorificenza assegnata dalla Presidenza della Repubblica

Castelveccana | 8 Settembre 2026

Scoperto sui monti di Castelveccana un pesce di 240 milioni di anni fa: il suo nome omaggia il Verbano

Si chiama “Placopleurus verbanensini” e i suoi esemplari fossili sono stati raccolti vent’anni fa dal luinese Massimiliano Andreetti e dal professor Andrea Tintori

Castelveccana | 3 Settembre 2026

Selvaggina, carpione e musica: tre giorni di festa per chiudere la stagione in piazza a Caldè

Da domani, venerdì 4, a domenica 6 agosto torna la Sagra della Selvaggina e del Carpione. In tavola specialità locali, polenta, pesce di lago e piatti per tutti i gusti. Ogni sera musica dal vivo

Castelveccana | 28 Agosto 2026

“In ricordo della transumanza”, a Sarigo torna la festa di fine agosto

Domani e domenica l’Allegra Compagnia di Sarigo City torna ad animare la frazione di Castelveccana con l’evento che celebra un’antica tradizione ma soprattutto la voglia di stare insieme

Castelveccana | 20 Agosto 2026

A Caldè torna la Sagra del Cinghiale: tre giorni tra sapori, musica e tradizione

Da domani, venerdì 21, a domenica 23 agosto la località di Castelveccana ospita la festa organizzata da Alpini e Cacciatori, con tre serate di musica dal vivo. Ecco il programma

Alto Varesotto | 17 Agosto 2026

Scivolata sul sentiero e caduta in bici: doppio soccorso tra Cuveglio e Castelveccana

Questa mattina Soccorso Alpino in azione sul sentiero verso Arcumeggia per un escursionista di 32 anni e ambulanza sulla SP7 per un ciclista 54enne

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com