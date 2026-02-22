Un nuovo assessore per il Comune di Cuasso al Monte

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Da Milano a Cuasso al Monte per l’incarico di assessore all’economia, finanza e tributi. Incarico che Mattia Stanzani ha ricevuto nei giorni scorsi dal sindaco del paese montano, Loredana Bonora, che via social ha poi dato ai cittadini la notizia della nomina.

Stanzani ha alle spalle un’esperienza da consigliere comunale a Milano, dove ha ricoperto anche il ruolo di presidente della Commissione Bilancio. Ma il legame tra il nuovo assessore e il paese della Valceresio risale a circa 40 anni fa, come ha spiegato lo stesso Stanzani in un video di presentazione pubblicato sul canale Instagram del Comune, e nel quale il neo assessore ha indicato la qualità della vita e dei servizi come i motivi per cui ama trascorrere molto tempo in paese.

«Il suo compito sarà rafforzare la nostra capacità di programmazione e gestione delle risorse – ha fatto sapere la prima cittadina Bonora – per continuare a investire con responsabilità e visione».

L’insediamento del nuovo assessore arriverà venerdì prossimo, 27 febbraio, con il consiglio comunale in programma alle 18.30. Bonora invita i residenti ad assistere alla seduta, in aula consiliare o via streaming, anche perché il nuovo assessore «introdurrà il bilancio in modo accessibile a tutti».