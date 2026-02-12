“Selvaggio Blu”, il CAI Luino ricorda Vittorina Dellea

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Un viaggio tra cielo e mare, tra roccia e memoria. Il CAI di Luino invita soci e amici giovedì 12 febbraio alle ore 21.00 nella sede di via San Pietro per una serata speciale: la proiezione del filmato realizzato durante il trekking in Sardegna lungo il celebre itinerario “Selvaggio Blu”.

Un’occasione per rivivere un’esperienza intensa, fatta di fatica, meraviglia e condivisione, ma anche un modo per ricordare Vittorina Dellea, scomparsa il mese scorso dopo una lunga malattia. Vittorina aveva preso parte a quell’avventura insieme al marito Bertino, a Francesco e a Donato, condividendo passo dopo passo un cammino che oggi diventa memoria preziosa.

Il “Selvaggio Blu” non è un trekking qualunque. Si snoda lungo le falesie calcaree a picco sul mare del Golfo di Orosei, nella Sardegna centro-orientale, in un ambiente aspro e spettacolare. Ideato negli anni Ottanta dagli alpinisti Mario Verin e Peppino Cicalò, il percorso nasce dal desiderio di unire antichi sentieri dei pastori con nuovi tracciati scoperti con pazienza tra i calcari del Supramonte e la macchia mediterranea. Ne è nato un itinerario che mette alla prova resistenza e spirito di adattamento, regalando però panorami indimenticabili e un senso profondo di libertà.

L’ingresso alla serata è libero. Un invito aperto a tutti per lasciarsi trasportare dalle immagini del “profondo blu” e per ricordare insieme una compagna di viaggio che ha saputo affrontare la montagna – e la vita – con coraggio.