Luino | 12 Febbraio 2026

“Selvaggio Blu”, il CAI Luino ricorda Vittorina Dellea

Questa sera nella sede di via San Pietro verrà proiettato un filmato realizzato durante il trekking lungo l’itinerario sardo “Selvaggio Blu” per ricordare l’escursionista scomparsa un mese fa

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Un viaggio tra cielo e mare, tra roccia e memoria. Il CAI di Luino invita soci e amici giovedì 12 febbraio alle ore 21.00 nella sede di via San Pietro per una serata speciale: la proiezione del filmato realizzato durante il trekking in Sardegna lungo il celebre itinerario “Selvaggio Blu”.

Un’occasione per rivivere un’esperienza intensa, fatta di fatica, meraviglia e condivisione, ma anche un modo per ricordare Vittorina Dellea, scomparsa il mese scorso dopo una lunga malattia. Vittorina aveva preso parte a quell’avventura insieme al marito Bertino, a Francesco e a Donato, condividendo passo dopo passo un cammino che oggi diventa memoria preziosa.

Il “Selvaggio Blu” non è un trekking qualunque. Si snoda lungo le falesie calcaree a picco sul mare del Golfo di Orosei, nella Sardegna centro-orientale, in un ambiente aspro e spettacolare. Ideato negli anni Ottanta dagli alpinisti Mario Verin e Peppino Cicalò, il percorso nasce dal desiderio di unire antichi sentieri dei pastori con nuovi tracciati scoperti con pazienza tra i calcari del Supramonte e la macchia mediterranea. Ne è nato un itinerario che mette alla prova resistenza e spirito di adattamento, regalando però panorami indimenticabili e un senso profondo di libertà.

L’ingresso alla serata è libero. Un invito aperto a tutti per lasciarsi trasportare dalle immagini del “profondo blu” e per ricordare insieme una compagna di viaggio che ha saputo affrontare la montagna – e la vita – con coraggio.

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