Canottieri Luino protagonista alla regata internazionale “D’inverno sul Po”

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Grandi prestazioni e ottimi esordi per la Canottieri Luino alla 43esima edizione della regata internazionale di fondo “D’Inverno sul Po” a Torino, che ha visto la partecipazione di oltre 2.200 atleti in rappresentanza, oltre che dell’Italia, anche di otto paesi europei: Cipro, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

La Canottieri Luino si presenta alla partenza con 28 atleti, pronti a sfidare gli avversari sulla distanza di 5.000 metri. Due le medaglie conquistate dagli atleti gialloblù a bordo delle ammiraglie delle rappresentative della Regione Lombardia: oro per Carmine Melone nella specialità dell’8+ Cadetti maschile mentre è argento per Nicol Boni, Vanessa Bianchi e Alessandra Camboni nell’8+ Cadetti femminile.

Ai piedi del podio, al debutto, l’8+ Master Under 43 maschile con a bordo Marco e Lorenzo Lissoni, Michel Andreetti, Riccardo Ligorio, Luca Manzo, Fabrizio Sorrentino e il timoniere Aurora Taietti, misto con Canottieri Varese. Quarto posto anche per il quattro di coppia Cadetti femminile di Elena Fantinato, Gea Luca, Emma Donnarumma misto con Canottieri Lega Navale Italiana Sestri Ponente.

Tagliano il traguardo al quinto posto il doppio di Giada Cassano misto con Canottieri Garda Salò che, pur essendo Allieve C, si sono ben difese dalle avversarie della categoria superiore, nella specialità del doppio Cadetti femminile. Sono settimi il quattro di coppia Under 17 maschile di Emanuele Buzzi, Tiago Funaro, Cristian Bassi D’Alessio ed Emanuele Fognini e il quattro di coppia Cadetti femminile di Laila Funaro e Giulia Gomiero misto con Canottieri Sebino e Bellagina.

Ottava posizione per il quattro di coppia Allievi C maschile di Enea Casnedi, Gioele De Witt – alla sua prima regata – Alexander Kerner e Marco Ghilardi mentre giunge al decimo posto il quattro di coppia Cadetti maschile di Tommaso Seminatore e Diego Bassi D’Alessio misto con Canottieri La Sportiva e Tremezzina. Venticinquesima piazza per Daniel Paganotto sul quattro di coppia Under 17 maschile misto con Canottieri Baldesio e Tremezzina.

«Questi ottimi risultati hanno contribuito a farci entrare nella top 5 della classifica giovanile (Trofeo D’Aloja) di giornata – fa sapere la Canottieri Luino – Archiviata così la stagione remiera sulle lunghe distanze». Prossimo appuntamento alla Schiranna di Varese con la prima regata regionale di Coppa Montù e D’Aloja, nel weekend di sabato 21 e domenica 22 febbraio.