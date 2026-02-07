Cuvio | 7 Febbraio 2026

Cuvio, sul palco con il musical: da Grease ai classici Disney

La rassegna Paesaggi Sonori arriva al teatro comunale per la serata di sabato 7 febbraio. Narrazione di Ottavio Brigandì, voci di Sara Ercoli e Maxime Tosi, Enrico Salvato al pianoforte

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Il Musical al centro dell’evento in programma al teatro comunale di Cuvio per la serata di sabato 7 febbraio alle 21. L’iniziativa fa parte della rassegna Paesaggi Sonori, a cura dell’associazione Momenti Musicali, e regalerà al pubblico un tuffo nel passato tra le canzoni di West Side Story, Grease e dei classici Disney.

«Mescolando recitazione, canto, scenografia e danza a fine narrativo, il musical approccia la storia e la letteratura con un linguaggio accessibile ed emozionale – raccontano gli organizzatori – In punta di piedi o in modo dirompente, questa forma di spettacolo inoltre affronta temi sociali quali l’emarginazione, le disuguaglianze economiche, i cambiamenti epocali. Approfondire la “difficile semplicità” di quest’arte è un modo per esplorare la cultura di oggi, oltre che per divertirsi».

I protagonisti sul palco: Ottavio Brigandì per la narrazione e l’introduzione dei celebri brani che saranno interpretati da Sara Ercoli e Maxime Tosi, con l’accompagnamento al pianoforte di Enrico Salvato. Il teatro comunale di Cuvio si trova all’interno del municipio (via Vittorio Veneto, 14).

La rassegna di Momenti Musicali proseguirà nel mese di febbraio con un altro appuntamento: domenica 22 febbraio alle 17 all’Auditorium di Maccagno con la seconda tappa della lezione – concerto “Luci e Ombre” a cura del maestro Riva.

L’ingresso a tutti gli eventi di Paesaggi Sonori è libero e gratuito E’ possibile lasciare un’offerta per sostenere il progetto.

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