Maccagno con Pino e Veddasca | 3 Febbraio 2026

Neve in Forcora, in tanti in Veddasca per una domenica sugli sci

Numerose famiglie con bambini e appassionati hanno scelto di trascorrere il primo giorno di febbraio sul Cadrigna. Soddisfatto il sindaco Vargiu: «Altre aperture dell’impianto nei weekend e non solo»

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Una domenica sulla neve, tra i ricordi di quello che, un tempo, era un modo pressoché comune di trascorrere i weekend invernali in alta Val Veddasca, e la voglia di approfittare del manto bianco per inforcare gli sci e godersi qualche discesa “vista lago” nell’unico impianto sciistico dell’alto Varesotto: la Forcora.

Il bilancio del primo febbraio sulle piste del monte Cadrigna è più che soddisfacente: sono stati davvero in tanti, racconta il sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca Ivan Vargiu, tra cui molte famiglie con bambini, a salire in quota per vivere una giornata bella, anche dal punto di vista del meteo, sfruttando la riapertura dell’impianto che, viste anche le previsioni di questi giorni e la nuova nevicata di questa mattina, prometterà ben presto delle repliche.

«Tutto ha funzionato bene – commenta il primo cittadino maccagnese – e siamo davvero contenti per la grande affluenza di persone. Abbiamo accolto anche una troupe di Rai 3 Lombardia che ha girato un servizio andato in onda al tg regionale. La neve non è tantissima, ma ne attendiamo ancora e l’intento è quello di aprire la pista nel weekend e il mercoledì pomeriggio, perlomeno fino a che sarà possibile sciare».

La scelta di far pagare lo skipass 20 euro, aggiunge Vargiu, vuole guardare in particolare alle famiglie: un costo non eccessivo, paragonato a quello di altri comprensori sciistici, che rende l’impianto più accessibile per tutti dando la possibilità a grandi e piccini di divertirsi per un’intera giornata con sci e slittini.

Il ritorno della neve sul passo Forcora contribuisce sicuramente al rilancio turistico di Maccagno e dell’intera Veddasca, riconosce il sindaco, consapevole però che non si possa sempre attendere una nevicata per attirare i visitatori in un luogo che, dal lago alla montagna, «ha tutto» ciò che occorre per rappresentare una meta di alto livello, capace di regalare panorami mozzafiato ed esperienze in ogni periodo dell’anno: «È chiaro che dobbiamo pensare a destagionalizzare sempre di più il turismo in queste zone», conferma infatti Vargiu.

Quello della destagionalizzazione è un tema dibattuto da tempo, che sta trovando uno spazio più ampio anche grazie al progetto “ForcorAttiva” promosso dalla Comunità Montana Valli del Verbano in collaborazione con il Politecnico di Torino e Fondazione Cariplo: un progetto che, attraverso il coinvolgimento dei residenti e dei turisti stessi (tramite un questionario compilabile online), punta a raccogliere spunti, visioni e proposte per rafforzare ulteriormente l’attrattività della Forcora, oltre l’inverno e in risposta ai cambiamenti climatici che, negli anni, hanno fortemente ridotto le nevicate sul Passo.

