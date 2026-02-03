“Musica per tutti” in biblioteca a Brusimpiano

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

La Biblioteca di Brusimpiano apre il 2026 con una proposta dedicata ai più piccoli, unendo il piacere della lettura al fascino della musica. Tornano infatti gli appuntamenti di Musica per tutti, un ciclo di incontri pensato per avvicinare bambine e bambini al mondo dei suoni attraverso storie animate e l’ascolto dal vivo di strumenti musicali.

Gli incontri si terranno nei martedì di febbraio (3, 10 e 24), con inizio alle 16.30, presso la Sala Matrimoni. Ogni appuntamento sarà un’occasione speciale per ascoltare racconti accompagnati dalla musica e per incontrare alcuni maestri del Liceo Musicale “Riccardo Malipiero”, protagonisti di questo percorso educativo e creativo.

Il primo incontro, quello di oggi, sarà dedicato al violino, con la partecipazione di Matteo Calcagni. Seguiranno poi l’arpa, con Silvia Catella, e il pianoforte, con Stefano Crosazzo, offrendo così ai partecipanti un piccolo viaggio tra strumenti diversi e suggestivi, capaci di stimolare curiosità e immaginazione.

Al termine di ogni lettura animata è previsto un laboratorio creativo, accompagnato da una merenda, ma il momento più atteso sarà la possibilità di provare direttamente gli strumenti musicali: violino, arpa e pianoforte. Un’esperienza concreta e coinvolgente, pensata per avvicinare i bambini alla musica in modo semplice e divertente.

L’attività è gratuita e rivolta ai bambini da 5 ai 9 anni, ma l’iscrizione è obbligatoria per consentire l’organizzazione dei materiali. È possibile iscriversi scrivendo all’indirizzo biblioteca@comune.brusimpiano.va.it oppure tramite WhatsApp al numero 348 7621548.