Lombardia | 3 Febbraio 2026

Aggressioni sul trasporto pubblico in Lombardia, ok agli indennizzi per gli operatori

La Regione rende definitiva una misura adottata sperimentalmente negli ultimi anni: stanziati 30mila euro per ogni annualità. La Russa: «Segnale di attenzione e rispetto»

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Regione Lombardia riconosce un contributo, a titolo di indennizzo, agli operatori del trasporto pubblico locale e regionale vittime di reato in servizio.

È quanto prevede una delibera di Giunta approvata su proposta dell’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, che rende definitiva una misura adottata negli ultimi tre anni in via sperimentale.

Il contributo è previsto per tutti gli operatori vittime di un reato a partire dal 1 gennaio 2026, sia che subiscano danni permanenti o inabilità temporanea assoluta alla prestazione lavorativa ed è riconosciuto, in caso di decesso dell’operatore, ai familiari.

«Il fenomeno delle aggressioni e degli episodi di violenza nei confronti del personale che opera nel trasporto pubblico locale e regionale – dichiara l’assessore La Russa – è purtroppo allarmante. Episodi che scaturiscono, a volte, anche dalle azioni più banali come controllare il biglietto di un passeggero. Con questo provvedimento Regione Lombardia compie un passo concreto a tutela degli operatori che, non dimentichiamocelo, ogni giorno garantiscono un servizio pubblico essenziale».

«Il contributo di indennizzo – prosegue La Russa – rappresenta un segnale chiaro di attenzione e di rispetto, sia nei confronti dei lavoratori che hanno subito dei danni a causa di un’aggressione, sia verso le famiglie che affrontano il dolore più grande in caso di decesso. Regione Lombardia continuerà a lavorare per rafforzare la sicurezza di chi ogni giorno è impegnato al servizio dei cittadini».

Il sostegno finanziario per la misura ammonta a 30.000 euro per ciascun anno nel triennio 2026-2028. Il contributo viene erogato una tantum ed è cumulabile con provvidenze di analoga natura previste dallo Stato, da altre pubbliche amministrazioni, o da fondi assicurativi privatamente attivati.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Varese | 20 Dicembre 2025

Aggressioni sui trasporti pubblici, un incontro in Prefettura a Varese

In Prefettura a Varese istituzioni e trasporto pubblico a confronto per rafforzare la sicurezza di utenti e operatori, valutando nuove azioni concrete contro le aggressioni nel settore

Laveno Mombello | 24 Luglio 2025

Disagio giovanile, risse e violenza sul lago, Laveno chiede rinforzi

Ieri l’incontro in Prefettura con i vertici provinciali per chiedere un supporto utile ad arginare gli episodi che, in queste settimane, si ripetono in paese. Grande preoccupazione tra i cittadini

Como | 8 Maggio 2025

Appuntamento al buio: varesino picchiato e lasciato in mutande

Brutta esperienza per un 50enne che si era appartato in auto nel Comasco con una donna contattata su un sito d'incontri. Uno sconosciuto lo ha raggiunto e aggredito, portandogli via i pantaloni

Lombardia | 17 Dicembre 2024

Violenza contro il personale sanitario, ok da Regione al regolamento per contrastarla

Previsti sistemi di videosorveglianza, servizi di sicurezza interni e formazione specifica del personale. Bertolaso e La Russa: «Vogliamo garantire un ambiente di lavoro più sicuro»

Italia | 13 Novembre 2024

Aggressioni contro i sanitari: «Con nuovo DL tolleranza zero contro violenze»

Il deputato luinese Andrea Pellicini: «Introdotto l’arresto obbligatorio in flagranza. Il Governo si dimostra dalla parte del personale sanitario»

Lombardia | 22 Ottobre 2024

Aggressioni al personale sanitario in Lombardia, «Denunciare sempre»

L’assessore regionale al Welfare Bertolaso: «Episodi di violenza non possono essere tollerati». Diverse le misure attivate dalla Regione per prevenire e contrastare questi fenomeni

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127