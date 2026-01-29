Spaccio di droga e minacce anche nel Luinese e in Valceresio, sei persone in manette

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Alle prime ore dell’alba di oggi, giovedì 29 gennaio, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Varese hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Varese su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di cinque cittadini di nazionalità italiana e uno di nazionalità albanese, per reati relativi al traffico di stupefacenti, l’illecita detenzione di armi e le minacce aggravate.

Il provvedimento è l’esito di complesse attività di indagine svolte dai Finanzieri della Compagnia di Gaggiolo che hanno permesso di disarticolare un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti che operava tra la Lombardia e il Piemonte, in particolare nelle zone del Milanese, del Verbano Cusio Ossola e del Varesotto, tra i comuni di Arcisate e del Luinese.

Le investigazioni, svolte affiancando alle tradizionali attività di polizia giudiziaria le intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, hanno consentito di rilevare otto cessioni di sostanze stupefacenti, soprattutto cocaina e hashish, per un totale di circa 5,5 kg e un valore economico di oltre 150mila euro.

Nel corso delle indagini è stato possibile appurare come gli arrestati si siano potuti avvalere di una fitta rete di sodali, di cui uno già precedentemente arrestato in flagranza di reato per detenzione di oltre 1 kg di cocaina, sia per lo smercio della droga che per la commissione di diversi episodi estorsivi, perpetrati anche con violenza e minacce con armi da fuoco illecitamente detenute, per ottenere contanti e altri beni, tra cui anche automobili.

Sono in corso di esecuzione perquisizioni in diverse località situate nelle province di Milano, Verbania e Varese.

L’attività di servizio svolta testimonia l’importante azione della Guardia di Finanza, in sinergia con la Procura della Repubblica di Varese, a contrasto dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti per i quali è di fondamentale importanza la ricostruzione della filiera criminale.