Lombardia | 28 Gennaio 2026

Regione Lombardia, un bando per sostenere l’apertura di alimentari nei piccoli Comuni

La misura riguarderà anche le frazioni e prevede contributi a fondo perduto per chi desidera avviare un negozio di generi alimentari e di prima necessità

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Apre oggi, mercoledì 28 gennaio, il bando promosso da Regione Lombardia per sostenere l’apertura di negozi di generi alimentari e di prima necessità nei piccoli Comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti e nelle frazioni di tutti i Comuni della Lombardia.

La misura “Nuova impresa – Piccoli Comuni e Frazioni 2026”, voluta dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, di concerto con l’assessore agli Enti locali e Montagna Massimo Sertori, è finanziata con 2.948.682 euro: sarà possibile presentare domande fino al 12 novembre 2026. L’iniziativa, attivata lo scorso anno in via sperimentale, diventa dunque strutturale.

«Come Regione – evidenzia l’assessore Guidesi – diamo un aiuto concreto a chi vuole fare impresa nei piccoli paesi e nelle frazioni, mettendo a disposizione contributi per agevolare l’apertura di attività di servizio essenziale che hanno una valenza non solo economica ma anche sociale, rappresentando un presidio importante per le comunità rispetto alla necessità di arginare lo spopolamento».

«I negozi di alimentari – sottolinea l’assessore Sertori – sono essenziali nelle piccole realtà e in particolare nelle zone di montagna, dove è maggiore la necessità di assicurare servizi per residenti e turisti, ponendo dunque le promesse per invertire la rotta rispetto ai fenomeni di abbandono, favorendo il ripopolamento e incrementando l’attrattività di luoghi meravigliosi, che intendiamo valorizzare».

L’agevolazione è concessa a fronte di un budget di spesa liberamente composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente, queste ultime non potranno superare il 20% del costo totale del progetto. Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale. I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di 3.000 euro.

Qualora il Comune o frazione oggetto della domanda sia totalmente sprovvisto di attività di commercio al dettaglio in sede fissa di generi alimentari e di prima necessità di cui ad uno dei codici Ateco ammissibili, l’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto in conto capitale fino al 80% della spesa ritenuta ammissibile; il contributo non potrà superare il limite massimo di 40.000 euro.

Qualora nel Comune o frazione siano già presenti attività di commercio al dettaglio in sede fissa di generi alimentari e di prima necessità con codici Ateco ammissibili diversi da quello oggetto della domanda, l’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto in conto capitale fino al 80% della spesa ritenuta ammissibile con un limite massimo di 20.000 euro.

L’assenza del servizio, requisito essenziale per l’ammissibilità, dovrà essere certificata dal Comune, unitamente alla rispondenza dell’attività ai bisogni della popolazione residente.

Sono ammissibili le spese per l’acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi nuovi, montaggio, trasporto, manodopera e realizzazione delle strutture. Ammissibili anche le spese sostenute per l’acquisto di software gestionali e hardware, registrazione e sviluppo di marchi e certificazioni qualità, spese notarili e costi relativi alla costituzione d’impresa, consulenze, canoni di locazione della sede operativa, piani di comunicazione.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Varese | 2 Agosto 2026

“Sport&Stay: allunga la tua vacanza” nel Varesotto: 100mila euro per trattenere gli atleti sul territorio

La Camera di Commercio ha presentato la misura sperimentale per incentivare la permanenza degli sportivi sul territorio anche oltre il periodo di gare

Varese | 7 Luglio 2026

All’Università dell’Insubria è attivo il bando per il corso di specializzazione sul sostegno

L'avviso fa riferimento al percorso di assistenza didattica per gli alunni con disabilità, diretto dal professore Stefano Bonometti. Domande accettate entro le ore 12 del 10 luglio

Monvalle | 24 Giugno 2026

Il Comune di Monvalle cerca un gestore per la palestra in via Trieste: pubblicato il bando

Emesso l'avviso pubblico per l'affidamento e utilizzo della struttura; la concessione sarà a titolo gratuito. Le associazioni interessate hanno tempo per candidarsi fino alle ore 12 del 18 luglio 

Varese | 11 Maggio 2026

“Startup Your Ideas”: ancora aperte le iscrizioni del premio per le migliori startup innovative

Due i bandi disponibili per le aziende, che potranno candidarsi alla terza edizione del premio promosso da Confindustria Varese entro il 29 maggio

Varese | 16 Aprile 2026

Scuola e impresa, torna il bando Project Work della Camera di Commercio di Varese

Quinta edizione dell’iniziativa che vuole rafforzare il legame tra mondo scolastico e imprenditoriale: 45mila euro per progetti tra studenti e aziende, domande entro il 30 giugno 2026

Varese | 7 Aprile 2026

Servizio civile in provincia di Varese, proroga al 16 aprile

Scadenza rinviata dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale. Claudio Di Blasi: «Superate paure e pregiudizi: esperienza di crescita umana e professionale»

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com