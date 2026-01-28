Brinzio | 28 Gennaio 2026

Brinzio, dal bosco all’orto: educazione all’aperto per i bambini delle scuole

Attività fuori dalle aule della Materna e della Primaria grazie a un progetto del Comune e a un finanziamento regionale. Castagne, piante e acqua: conoscere il paese e imparare a rispettare la natura

Tempo medio di lettura: 2 minuti

«Trasformeremo il nostro territorio in un laboratorio a cielo aperto», scrive su Facebook il Comune di Brinzio annunciando di aver vinto il bando di Regione Lombardia dedicato a iniziative di educazione ambientale e sostenibilità da proporre agli alunni delle scuole del paese: la Scuola dell’infanzia e la Primaria, che fanno parte dell’Istituto comprensivo Varese 2.

Lo scopo del progetto è portare le attività didattiche fuori dalle aule e far conoscere il paese agli alunni partendo dall’elemento che più lo caratterizza: la natura.

A collaborare con il Comune e con gli insegnanti delle due scuole ci sono il Parco regionale Campo dei Fiori, l’azienda agricola Terra Piccinelli, che si trova a Brinzio, e l’associazione Amo Madre Terra che a Brinzio, come in tanti altri paesi dell’alto Varesotto, si occupa di togliere i rifiuti abbandonati dalle strade e dai boschi.

Il primo passo di questo progetto è stato compiuto nel mese di ottobre sfruttando la stagione delle castagne. «Per tre settimane abbiamo organizzato delle uscite con le classi alla scoperta dei nostri castagneti – racconta Massimo Piccinelli, sindaco di Brinzio – Le castagne raccolte sono state condivise con bambini e maestre, e in parte sono state utilizzate per la castagnata della scuola. All’attività di raccolta nei boschi abbiamo abbinato la visita al Museo della città contadina, sempre qui a Brinzio, per dare agli alunni la possibilità di conoscere meglio la castagna e il suo mondo».

Ora, grazie al finanziamento regionale, il progetto potrà proseguire con altre attività, a cominciare da quelle in calendario per il mese di marzo e dedicate all’orto: studio e preparazione delle piantine e delle procedure per coltivarle, fino alla preparazione dell’orto didattico delle scuole. Nella terza e ultima fase del progetto, invece, si parlerà di acqua, degli strumenti per tutelarla, evitare sprechi e favorire un consumo consapevole.

«Questa iniziativa ci sta dando molte soddisfazioni – aggiunge il sindaco Piccinelli – ed è anche un modo per investire sulle nostre scuole e favorire nuove iscrizioni. Cerchiamo di offrire qualcosa in più ai bambini e alle loro famiglie, migliorando il legame tra le attività scolastiche e ciò che caratterizza e identifica il territorio in cui viviamo».

(Foto di copertina dalla pagina Facebook Istituto comprensivo Varese 2 “Silvio Pellico”)

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Varese | 15 Luglio 2026

Pigiama Run 2026, anche a Luino per sostenere l’Oncologia Pediatrica

Venerdì 18 settembre la corsa-camminata solidale di LILT si svolgerà a Cassano Magnago, Luino e Sesto Calende. Il ricavato sosterrà il reparto del Del Ponte di Varese

Orino | 30 Giugno 2026

Varese van Vlaanderen Kids: a Orino la festa del ciclismo giovanile

Il 2 agosto a Orino evento per bambini dai 5 ai 12 anni sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana: tutti premiati e raduno aperto agli appassionati, con gadget per i partecipanti

Porto Valtravaglia | 28 Giugno 2026

Porto Valtravaglia, all’asilo “Lucchini” una mattinata speciale con Mamy e Costina

Negli scorsi giorni visita indimenticabile per i bambini della scuola, grazie a due cavalli. Dopo una breve lezioni teorica, hanno incontrato i due animali, tra entusiasmo e attenzione

Laveno Mombello | 27 Giugno 2026

Laveno, un weekend di giochi e fantasia con il “Drive-In Clown” di Stringhe Colorate

Oggi, sabato 27 e domani, domenica 28 giugno, in Piazza Caduti due pomeriggi dedicati ai più piccoli tra laboratori e creatività. Ecco tutto il programma dell'iniziativa

Masciago Primo | 17 Giugno 2026

A Masciago Primo “Il paese dei bambini” tra arte, teatro e giochi

È in programma un weekend interamente dedicato ai più piccoli con numerose attività originali da domani, giovedì 18 giugno, a domenica 21. Leggi per conoscere i dettagli del progetto

Luino | 13 Giugno 2026

Judo Bu-Sen Luino, una stagione di successi si chiude tra sport, amicizia e grandi soddisfazioni

Dal Campionato Sociale ai prossimi appuntamenti estivi, il Judo Bu-Sen Luino festeggia una stagione ricca di risultati, crescita sportiva e momenti di condivisione

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com