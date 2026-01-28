Brinzio, dal bosco all’orto: educazione all’aperto per i bambini delle scuole

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«Trasformeremo il nostro territorio in un laboratorio a cielo aperto», scrive su Facebook il Comune di Brinzio annunciando di aver vinto il bando di Regione Lombardia dedicato a iniziative di educazione ambientale e sostenibilità da proporre agli alunni delle scuole del paese: la Scuola dell’infanzia e la Primaria, che fanno parte dell’Istituto comprensivo Varese 2.

Lo scopo del progetto è portare le attività didattiche fuori dalle aule e far conoscere il paese agli alunni partendo dall’elemento che più lo caratterizza: la natura.

A collaborare con il Comune e con gli insegnanti delle due scuole ci sono il Parco regionale Campo dei Fiori, l’azienda agricola Terra Piccinelli, che si trova a Brinzio, e l’associazione Amo Madre Terra che a Brinzio, come in tanti altri paesi dell’alto Varesotto, si occupa di togliere i rifiuti abbandonati dalle strade e dai boschi.

Il primo passo di questo progetto è stato compiuto nel mese di ottobre sfruttando la stagione delle castagne. «Per tre settimane abbiamo organizzato delle uscite con le classi alla scoperta dei nostri castagneti – racconta Massimo Piccinelli, sindaco di Brinzio – Le castagne raccolte sono state condivise con bambini e maestre, e in parte sono state utilizzate per la castagnata della scuola. All’attività di raccolta nei boschi abbiamo abbinato la visita al Museo della città contadina, sempre qui a Brinzio, per dare agli alunni la possibilità di conoscere meglio la castagna e il suo mondo».

Ora, grazie al finanziamento regionale, il progetto potrà proseguire con altre attività, a cominciare da quelle in calendario per il mese di marzo e dedicate all’orto: studio e preparazione delle piantine e delle procedure per coltivarle, fino alla preparazione dell’orto didattico delle scuole. Nella terza e ultima fase del progetto, invece, si parlerà di acqua, degli strumenti per tutelarla, evitare sprechi e favorire un consumo consapevole.

«Questa iniziativa ci sta dando molte soddisfazioni – aggiunge il sindaco Piccinelli – ed è anche un modo per investire sulle nostre scuole e favorire nuove iscrizioni. Cerchiamo di offrire qualcosa in più ai bambini e alle loro famiglie, migliorando il legame tra le attività scolastiche e ciò che caratterizza e identifica il territorio in cui viviamo».

(Foto di copertina dalla pagina Facebook Istituto comprensivo Varese 2 “Silvio Pellico”)