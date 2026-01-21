Rally dei Laghi, «Evento strategico che genera valore economico e sociale»

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«L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia, di cui faccio parte, ha deliberato un patrocinio oneroso pari a 9.500 euro a favore del Rally dei Laghi, uno degli eventi sportivi più rilevanti del Varesotto, che si terrà dal 28 febbraio al 1° marzo»: lo dichiara Giacomo Cosentino, Vice Presidente del Consiglio regionale della Lombardia e capogruppo di Lombardia Ideale.

«Questa manifestazione – aggiunge – è molto più che una competizione sportiva, è un appuntamento di grande richiamo, capace di attrarre migliaia di persone e di generare ricadute economiche significative per il territorio».

L’edizione dello scorso anno ha infatti registrato una media di 6.500 presenze al giorno confermando il Rally «come un vero e proprio volano per attività commerciali e ricettive dei piccoli Comuni coinvolti dalla manifestazione. Paesi che, – prosegue Cosentino – non essendo mete del turismo di massa, trovano in eventi di questo livello un’importante occasione di visibilità e sviluppo. Inoltre, è strategico perché porta persone ed entusiasmo, offrendo un bel weekend di svago non solo agli appassionati di motori, ma a tutti cittadini».

«Sono particolarmente felice di aver sostenuto questa manifestazione – conclude il Vice Presidente del Consiglio Regionale – perché sono cresciuto in Valganna, dove storicamente passa una delle prove speciali del Rally. Fin da bambino ho vissuto questa gara come un momento di festa e di identità per il territorio. Oggi poterla supportare anche a livello istituzionale è motivo di grande soddisfazione».