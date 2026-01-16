Luino | 16 Gennaio 2026

Luino, Time to Speak rilancia i corsi di lingue e offre lezioni gratuite ai nuovi iscritti

Ripartenza e nuove opportunità formative nella sede di via Veneto con percorsi su misura, docenti qualificati e la possibilità di iniziare senza costi per chi sceglie questo periodo. Qui i dettagli

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La scuola Time to Speak di Luino, con sede in via Vittorio Veneto 63, apre il nuovo anno con una proposta formativa rinnovata e un invito chiaro a rimettersi in gioco attraverso lo studio delle lingue. Con la ripartenza dei corsi di inglese, tedesco e italiano, l’istituto conferma il proprio ruolo di riferimento sul territorio per chi desidera migliorare le competenze linguistiche in modo strutturato e flessibile.

Il mese di gennaio rappresenta un momento strategico per iniziare un nuovo percorso. Per questo motivo Time to Speak ha deciso di offrire lezioni gratuite ai nuovi iscritti, un’opportunità pensata per permettere a studenti e adulti di avvicinarsi ai corsi senza barriere, valutando fin da subito metodo, docenti e organizzazione.

«Imparare una lingua oggi significa aprirsi al mondo, creare nuove possibilità personali e professionali e sentirsi più sicuri nelle relazioni quotidiane – spiegano le insegnanti della scuola -. L’inglese resta fondamentale, ma anche il tedesco e l’italiano per stranieri sono strumenti concreti di integrazione, crescita e autonomia».

Alla base dell’offerta di Time to Speak c’è una didattica costruita su misura. I corsi sono personalizzati in base agli obiettivi e al livello di partenza, con la possibilità di scegliere tra lezioni individuali o di gruppo. La presenza di insegnanti madrelingua e bilingue garantisce un apprendimento efficace, attento sia alla grammatica sia alla comunicazione reale.

«Ogni studente ha una storia diversa e motivazioni differenti – sottolineano ancora le docenti -. Per questo lavoriamo molto sull’ascolto delle esigenze di ciascuno. Studiare una lingua non è solo memorizzare regole, ma acquisire sicurezza, capacità di esprimersi e apertura mentale».

Un altro elemento distintivo è la flessibilità. Le lezioni possono svolgersi in sede oppure online, permettendo a chi lavora o studia di organizzare il percorso senza rinunce. Questa modalità ibrida consente di mantenere continuità nello studio e di adattarsi ai diversi ritmi di vita.

L’invito della scuola è chiaro: gennaio è il momento giusto per ripartire. «Chi inizia ora ha l’occasione di farlo con lezioni gratuite e con un supporto costante – concludono le insegnanti -. Investire nelle lingue significa investire su se stessi, oggi e nel futuro».

Per iscriversi o ricevere maggiori informazioni è possibile contattare direttamente la sede operativa di Luino, in via Vittorio Veneto 63. Il team di “Time to Speak” è disponibile telefonicamente al +39 329 326 0598 oppure al +39 0332 1880515, e via mail all’indirizzo segreteria@timetospeak.it.

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