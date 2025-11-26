Luino, Black Friday a Time to Speak: promozioni su corsi di inglese, tedesco e italiano

La scuola Time to Speak di Luino lancia una promozione dedicata al Black Friday, offrendo uno sconto del 20% su tutti i corsi di inglese, tedesco e italiano. La promozione sarà valida dal 28 novembre al primo dicembre e riguarderà ogni tipologia di percorso, indipendentemente dal livello o dalla modalità di frequenza.
I mesi di settembre, ottobre e novembre hanno registrato un grande successo di iscrizioni, con numerosi studenti di ogni età che hanno scelto di intraprendere o proseguire il proprio percorso linguistico. Un segnale importante che conferma l’interesse crescente del territorio verso la formazione linguistica professionale.
Time to Speak, come sempre, propone corsi flessibili e personalizzabili, che possono essere seguiti sia in presenza nella sede di via Vittorio Veneto 63 a Luino, sia online. Le lezioni possono essere individuali o di gruppo, pensate per adattarsi facilmente ai diversi ritmi di studio e agli impegni lavorativi o personali.
«L’offerta formativa comprende corsi di inglese, tedesco e italiano per stranieri, con programmi dedicati sia ai principianti sia a chi desidera perfezionare la lingua. La nostra scuola supporta inoltre la preparazione alle certificazioni linguistiche internazionali, un servizio molto richiesto soprattutto da studenti universitari e professionisti», commentano le insegnanti.
La personalizzazione del percorso è uno dei punti di forza della scuola: ogni studente, infatti, può costruire insieme ai docenti un piano di studio mirato, efficace e calibrato sulle proprie esigenze, per ottenere risultati concreti in tempi sostenibili.
La promozione del Black Friday arriva dopo una stagione particolarmente positiva per la scuola, che ha visto una forte affluenza e un crescente interesse verso l’apprendimento delle lingue. Un contesto che conferma Time to Speak come uno dei riferimenti più importanti della zona per la formazione linguistica.
«Lo sconto del 20% rappresenta un’occasione da cogliere per chi desidera iniziare un nuovo percorso didattico, migliorare competenze già esistenti o prepararsi a un esame di certificazione. Una promozione pensata per rendere lo studio delle lingue ancora più accessibile», concludono le docenti. .
Per iscriversi o ricevere maggiori informazioni è possibile contattare direttamente la sede operativa di Luino. Il team di “Time to Speak” è disponibile telefonicamente al +39 329 192 6413 oppure al +39 0332 1880515, e via e-mail all’indirizzo segreteria@timetospeak.it. Lo staff è a disposizione per rispondere a domande e indirizzare ciascun partecipante verso il percorso più adatto.
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