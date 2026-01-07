Lotteria Italia, 5 premi milionari: a Cuvio 100mila euro. Ecco tutti i biglietti vincenti

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Sono stati ufficializzati durante la trasmissione televisiva Affari Tuoi i premi milionari della Lotteria Italia 2025. In totale sono cinque le vincite di maggiore entità, con importi compresi tra i 5 milioni e 1 milione di euro. A emergere con forza è il Lazio, che fa registrare ben tre dei cinque biglietti vincenti, confermandosi protagonista assoluto di questa edizione.

Il primo premio da 5 milioni di euro è stato assegnato a un biglietto venduto a Roma, mentre il secondo premio da 2,5 milioni di euro è andato a Ciampino, sempre in provincia di Roma. Il terzo premio da 2 milioni di euro è stato invece centrato a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, portando una vincita importante anche in Emilia-Romagna.

La lista dei premi milionari prosegue con il quarto premio da 1,5 milioni di euro, vinto a Jerzu, in provincia di Nuoro, e con il quinto premio da 1 milione di euro, assegnato ad Albano Laziale. Un quadro che disegna una geografia delle vincite distribuita tra Centro e Sud Italia, con il Lazio in netta evidenza.

Sono stati inoltre comunicati i numeri di serie dei biglietti vincenti. Il primo premio da 5 milioni di euro corrisponde al biglietto T2270462, venduto a Roma. Il secondo premio da 2,5 milioni di euro è legato al biglietto E334755, acquistato a Ciampino. Il terzo premio da 2 milioni di euro è stato vinto con il biglietto L430243, venduto a Quattro Castella.

Per quanto riguarda gli altri premi maggiori, il quarto premio da 1,5 milioni di euro è associato al biglietto D019458, venduto a Jerzu, mentre il quinto premio da 1 milione di euro è stato centrato con il biglietto Q331024, acquistato ad Albano Laziale. Tutti i numeri di serie sono stati resi noti secondo quanto segnalato da Agimeg.

I premi della Lotteria Italia possono essere riscossi presentando il biglietto vincente presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali s.r.l., in viale del Campo Boario 56/D a Roma. È inoltre possibile inviare il biglietto tramite raccomandata A/R, indicando i dati del richiedente e la modalità di pagamento scelta.

Le richieste di riscossione devono essere effettuate entro 180 giorni dalla pubblicazione del bollettino ufficiale dell’estrazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le vincite della Lotteria Italia sono esentasse: non è prevista alcuna ritenuta e gli importi vengono corrisposti integralmente ai possessori dei biglietti vincenti. Clicca qui per tutti i biglietti vincenti. (sb/AGIMEG)