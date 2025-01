Anche nell’alto Varesotto cresce l’attesa per la Lotteria Italia: stasera l’estrazione dei biglietti

Tempo medio di lettura: 2 minuti

La grande attesa è finita: questa sera verranno estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia, l’appuntamento più atteso del 6 gennaio. La cerimonia, come da tradizione, sarà trasmessa in diretta televisiva durante la trasmissione “Affari Tuoi”, portando emozione e speranza nelle case degli italiani. Con una lunga storia alle spalle, la Lotteria Italia resta un evento iconico, capace di unire tradizione e modernità.

Quest’anno, il bilancio delle vendite segna un notevole successo: sono stati acquistati 8,6 milioni di biglietti, un incremento del 28% rispetto all’edizione 2023-2024, quando furono venduti 6,7 milioni. Il trend di crescita, già evidente lo scorso anno con un aumento dell’11% rispetto al 2022-2023, testimonia il ritrovato interesse del pubblico verso la storica lotteria. La crescita è stata resa possibile grazie all’impegno della Direzione giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del Gruppo IGT e del fondamentale supporto della rete dei tabaccai.

Nonostante il successo di quest’anno, il record assoluto resta lontano. L’edizione 1988-89, abbinata al programma “Fantastico 9” condotto da Enrico Montesano e Anna Oxa, raggiunse la cifra record di 37,4 milioni di biglietti venduti. Seguono le edizioni 1986 e 1989, con rispettivamente 33,6 e 33 milioni di biglietti acquistati, entrambi abbinati a celebri edizioni di “Fantastico”.

Oltre all’incremento nelle vendite, è interessante analizzare la distribuzione geografica delle vincite milionarie dal 2000 ad oggi. Roma si conferma capitale indiscussa della fortuna, con ben 26 premi di prima categoria assegnati. Segue Milano, che si ferma a quota 10, e a pari merito Napoli e Torino, con 7 premi ciascuna. Un dato significativo è l’assenza di premi di prima categoria in alcune regioni, tra cui Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Molise, Basilicata e Sardegna, rimaste finora a bocca asciutta.

In totale, dal 2000 ad oggi, la Lotteria Italia ha distribuito 133 premi di prima categoria, per un valore complessivo di circa 265 milioni di euro. Un traguardo che conferma la rilevanza di questo evento non solo come gioco, ma anche come parte del tessuto culturale italiano.

L’estrazione di questa sera rappresenta quindi non solo un momento di suspense per chi ha acquistato un biglietto, ma anche un rituale che si rinnova, portando con sé il fascino di una tradizione che attraversa le generazioni. Chi saranno i fortunati vincitori di quest’anno?