Regione Lombardia, le prestazioni sanitarie prenotate prima del 29 dicembre 2024 saranno erogate

Regione Lombardia garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie già prenotate anche in presenza di prescrizioni emesse prima del 29 dicembre 2024.
A decorrere dal 1° gennaio, infatti, le prestazioni sanitarie prenotate con prescrizioni antecedenti il 29 dicembre 2024 saranno regolarmente erogate.
Gli enti del Sistema Sanitario Regionale provvederanno direttamente all’aggiornamento della prescrizione, senza necessità di alcun intervento da parte del cittadino.
Riferimenti normativi: il Decreto Ministeriale del 25 novembre 2024 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2026, le prescrizioni antecedenti il 29 dicembre 2024 non siano più utilizzabili per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. Regione Lombardia ha adottato specifiche misure organizzative per garantire la continuità delle prestazioni già prenotate.
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