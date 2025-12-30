Varese | 30 Dicembre 2025

Pensioni di gennaio in pagamento da sabato 3 gennaio anche nel Varesotto

Da sabato 3 gennaio pensioni disponibili negli uffici postali e agli ATM Postamat della Lombardia. Accrediti attivi anche su libretti, conti BancoPosta e Postepay Evolution

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Poste Italiane informa che le pensioni del mese di gennaio saranno in pagamento a partire da sabato 3 gennaio in tutti gli uffici postali della Lombardia. Dalla stessa data, gli importi risulteranno disponibili anche per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito.

I pensionati in possesso di Carta di Debito associata a conto o libretto, così come i titolari di Postepay Evolution, potranno effettuare il prelievo in contanti direttamente dagli ATM Postamat della provincia, evitando l’accesso allo sportello.

Poste Italiane ricorda inoltre che i possessori di Carta di Debito associata a conti o libretti possono usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che prevede un risarcimento fino a 700 euro all’anno in caso di furto di contante avvenuto nelle due ore successive al prelievo, sia presso gli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.

Per limitare tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia ai pensionati, quando possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o nel pomeriggio, privilegiando i giorni successivi ai primi. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it oppure contattare il numero 06 45263322.

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