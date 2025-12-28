Lombardia | 28 Dicembre 2025

Saldi in Lombardia, si parte il 3 gennaio

In arrivo la stagione degli sconti invernali che per la nostra regione proseguirà fino al 3 marzo. Sul sito web di Confcommercio la guida all'acquisto sicuro

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Saldi invernali in Lombardia: la data da cerchiare sul calendario è quella di sabato 3 gennaio, giorno d’inizio della stagione degli sconti invernali.

Per la nostra regione, il periodo dei saldi proseguirà fino al 3 marzo ed è associato al divieto di vendite promozionali nei 30 giorni che precedono la data d’inizio degli sconti.

Per i commercianti c’è l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso, ricorda Confcommercio attraverso il proprio sito web. E’ invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso.

Sul portale web di Confcommercio è inoltre disponibile una guida all’acquisto sicuro, con regole di base e consigli in merito a cambi, prova dei capi, pagamenti, prodotti in vendita e indicazione del prezzo. Per i dettagli, cliccare qui.

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