Lombardia | 20 Dicembre 2025

Aumenta la circolazione dell’influenza in Lombardia, «Vaccinazione fondamentale per prevenzione»

Forte l’adesione alla campagna vaccinale, con oltre 2,1 milioni di dosi somministrate, ma aumentano le infezioni respiratorie acute e gli accessi ai Pronto soccorso

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In Lombardia è in corso l’aumento stagionale delle infezioni respiratorie acute, con un incremento degli accessi ai Pronto Soccorso e un’alta circolazione dei virus influenzali.

Alla luce del quadro epidemiologico, monitorato attraverso il sistema di sorveglianza “RespiVirNet”, e in un contesto di forte adesione alla campagna vaccinale antinfluenzale (oltre 2,1 milioni di dosi somministrate, già oltre il totale della scorsa stagione), Regione Lombardia ha disposto la fase “Attivazione PS” del Piano epidemico regionale e il rafforzamento dei servizi, con l’attivazione degli hotspot infettivologici entro il 19 dicembre.

Il dato si inserisce in un contesto di incremento stagionale delle infezioni respiratorie acute. Secondo il sistema di sorveglianza “RespiVirNet”, nella settimana dal 1 al 7 dicembre l’incidenza complessiva è stata pari a 14,3 casi ogni 1.000 assistiti, con un aumento degli accessi ai Pronto Soccorso: 78.462 accessi complessivi, rispetto ai 74.148 della settimana precedente, di cui il 13,35% per sindromi respiratorie.

Alla luce dell’andamento epidemiologico e del maggiore afflusso nei Pronto Soccorso, Regione Lombardia ha avviato la fase di “Attivazione PS” del Piano epidemico regionale, rafforzando la risposta del Servizio sanitario. Avviate inoltre azioni di potenziamento della rete di diagnosi e controllo delle infezioni respiratorie, con il rafforzamento dei laboratori, e riorganizzati i percorsi di dimissione e assistenza territoriale, in particolare per le persone anziane e fragili.

Anche in Lombardia, tra i virus influenzali circolanti, risulta predominante il ceppo “H3N2”. Regione ricorda che la vaccinazione antinfluenzale è gratuita e disponibile per tutta la popolazione. Con l’attivazione del Piano, le strutture sanitarie sono chiamate a rafforzare l’organizzazione dei Pronto Soccorso e ad aggiornare le informazioni sui servizi dedicati sul territorio.
Entro il 19 dicembre sarà completata l’attivazione degli hotspot infettivologici, punti di riferimento per la gestione delle sindromi respiratorie e influenzali (l’accesso avviene attraverso il contatto con il numero 116117)

«La vaccinazione – ha ribadito l‘assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – resta uno strumento fondamentale di prevenzione, soprattutto in una fase di incremento stagionale delle infezioni respiratorie. Continuiamo a invitare i cittadini ad aderire alla campagna, in particolare le persone più fragili».

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