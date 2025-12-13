Varese | 13 Dicembre 2025

ASST Sette Laghi, due nuovi primari per Diabetologia e Ortopedia

Alla dottoressa Cristina Romano la direzione della Struttura Complessa di Diabetologia, mentre quella di Ortopedia e Traumatologia di Cittiglio-Angera va al dottor Diego Baù

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Sono la dottoressa Cristina Romano e il dottor Diego Baù i due nuovi primari di ASST Sette Laghi.

La dottoressa Romano ha vinto il concorso per la Direzione della Struttura Complessa di Diabetologia, incarico che ricopriva già come Responsabile facente funzione dal 2022, mentre il dottor Baù è risultato il vincitore dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia di Cittiglio e Angera, ruolo che svolgeva come facente funzione dal 2024.

La dottoressa Romano, in servizio all’Ospedale di Circolo di Varese dal 2007, è laureata a pieni voti all’Università di Pavia e specializzata in Endocrinologia e Malattie del Ricambio all’Università di Milano. Dal 2014 è parte del direttivo lombardo del gruppo Diabete, Gravidanza e Tecnologia ed è consigliere SID Lombardia dal 2021.

«Sono grata di poter portare avanti, insieme al mio team, con passione e forza – dichiara – il progetto nato dieci anni fa e che nel tempo è cresciuto per garantire sempre più un’assistenza attenta e qualificata alle persone con Diabete, ringrazio della fiducia ricevuta».

Il dottor Baù, specialista molto conosciuto sul territorio, opera da anni all’Ospedale “Ondoli” di Angera. Laureato all’Università dell’Insubria e specializzato con il massimo dei voti, ha eseguito oltre 2.800 interventi come primo operatore e ricoperto incarichi nazionali nella Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica: «Proseguire il percorso avviato ad Angera e Cittiglio è per me un grande privilegio: continuerò a impegnarmi per garantire ai cittadini del Verbano cure ortopediche di qualità».

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