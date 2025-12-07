Luino | 7 Dicembre 2025

Luino, per le festività tornano i parcheggi gratis nell’area Svit

A partire da martedì 9 dicembre gli stalli blu della piazza Svit interna saranno gratuiti fino a inizio 2026: una misura per agevolare lo shopping natalizio

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

L’amministrazione comunale di Luino conferma anche per quest’anno il proprio impegno nel favorire lo shopping dei cittadini e, di conseguenza, i commercianti durante il periodo natalizio.

Attraverso una recente delibera di Giunta, infatti, è stata decretata la sospensione temporanea del pagamento negli stalli di sosta a zona blu situati nella piazza Svit interna. Una misura che viene attivata da diversi anni che è pensata per incentivare gli acquisti nel centro cittadino in un momento dell’anno particolarmente significativo per l’economia locale.

Il provvedimento resterà in vigore dal 9 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026. Una finestra temporale che copre l’intera fase dello shopping natalizio e i giorni immediatamente successivi alle festività.

Oltre alla gratuità della sosta in piazza Svit interna, l’amministrazione ha confermato la necessità di mantenere il regolare ricambio nelle restanti aree blu del centro. Questo per garantire un equilibrio tra le agevolazioni offerte e la corretta gestione degli spazi di parcheggio, evitando congestionamenti e assicurando una fruibilità adeguata per tutti gli utenti.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Luino | 7 Dicembre 2024

Natale a Luino, mercato straordinario all’Immacolata e alla Vigilia

Sia domenica 8 che martedì 24 dicembre gli ambulanti saranno nel piazzale ex Svit con i loro banchi per dare a cittadini e visitatori un’opportunità di shopping in più durante le feste

Luino | 12 Luglio 2024

“Le Vie Francigene a tavola”, un weekend di street food a Luino

Fino a domenica, dalle 9.00 a mezzanotte, l’area ex Svit ospiterà gli stand gastronomici che proporranno specialità culinarie di ogni regione, con birre e vini, e i mercatini artigianali

Luino | 16 Maggio 2024

Luino si prepara per la “Festa di Primavera”

Confermata la manifestazione in programma nel weekend in centro città, organizzata dalla Nuova Pro Loco Città di Luino. Dita incrociate per il meteo. «Vi aspettiamo, divertimento assicurato!»

Luino | 14 Luglio 2023

Tra street food e folklore, a Luino va in scena la “Festa Siciliana”

Organizzata dalla Nuova Pro Loco in occasione della Festa del Carmine la tre giorni all’insegna di cibo tipico, musica e convivialità. Ospite d’onore l’attore Tony Sperandeo

Luino | 19 Giugno 2023

“Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” nel weekend arrivano a Luino

Finalmente per la prima volta in città le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia. Nell’area ex SVIT si potranno ammirare anche le mitiche e originali “boutique a cielo aperto”

Luino | 22 Dicembre 2022

Luino, da gennaio cantieri in centro: il mercato cambierà aspetto

Piazza Garibaldi, via Veneto, via XV Agosto e altre zone verranno toccate a turno dai lavori sulla rete fognaria. Per gli ambulanti dell'ex Svit a rischio gli incassi pasquali. Le possibili soluzioni

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com