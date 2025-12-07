Luino, per le festività tornano i parcheggi gratis nell’area Svit

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L’amministrazione comunale di Luino conferma anche per quest’anno il proprio impegno nel favorire lo shopping dei cittadini e, di conseguenza, i commercianti durante il periodo natalizio.

Attraverso una recente delibera di Giunta, infatti, è stata decretata la sospensione temporanea del pagamento negli stalli di sosta a zona blu situati nella piazza Svit interna. Una misura che viene attivata da diversi anni che è pensata per incentivare gli acquisti nel centro cittadino in un momento dell’anno particolarmente significativo per l’economia locale.

Il provvedimento resterà in vigore dal 9 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026. Una finestra temporale che copre l’intera fase dello shopping natalizio e i giorni immediatamente successivi alle festività.

Oltre alla gratuità della sosta in piazza Svit interna, l’amministrazione ha confermato la necessità di mantenere il regolare ricambio nelle restanti aree blu del centro. Questo per garantire un equilibrio tra le agevolazioni offerte e la corretta gestione degli spazi di parcheggio, evitando congestionamenti e assicurando una fruibilità adeguata per tutti gli utenti.