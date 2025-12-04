Monvalle | 4 Dicembre 2025

Mercatini e musica per il “Natale Monvallese”

Appuntamento sabato 6 dicembre in località Case Nuove: bancarelle, esibizioni di due cori e giochi. Lunedì 8 in piazza Marconi accensione dell'albero con spettacolo di luci. Il programma

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Torna il Natale Monvallese, programma delle festività di fine anno voluto da amministrazione comunale, Pro Loco e Biblioteca di Monvalle per condividere con i residenti le iniziative simboliche di avvicinamento alle festività natalizie. Due le date da cerchiare sul calendario.

Si parte sabato 6 dicembre con una giornata di festa in località Case Nuove. Alle 10 via ai giochi per bambini. Alle 12 apertura dei mercatini e a seguire pranzo in compagnia di alpini e Pro Loco.

Alle 14.30 esibizione del Corpo musicale Vittorio Veneto di Casalzuigno, e alle 15 ancora musica con il Piccolo Coro della Scuola primaria “A. Manzoni” di Monvalle. Alle 15.30, infine, merenda offerta dalla Pro Loco.

Lunedì 8 dicembre ritrovo in piazza Marconi alle 17.30 per un altro momento che a Monvalle è parte della tradizione natalizia: l’accensione dell’albero con spettacolo di luci e suoni. A seguire, dalle 18, il concerto “firmato Ennio Morricone” in sala consiliare.

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