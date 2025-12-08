Sangiano, Villa Fantoni: parco giochi pronto per l’inaugurazione

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(Dal sito www.varesenoi.it) Quello di dicembre per Sangiano è un mese intenso che segna non solo l’arrivo delle festività natalizie, ma anche e soprattutto la conclusione di un grande progetto che ha impegnato per mesi l’amministrazione comunale.

Il 14 dicembre avverrà l’inaugurazione ufficiale del nuovo parco giochi di Villa Fantoni che per il Comune e per le associazioni del territorio, rappresenta da sempre il centro, il fulcro del paese, la piazza di condivisione e aggregazione.

A partire dalle ore 16.00 approfittando della suggestiva atmosfera creata dalla ormai tradizionale festa “Natale sotto la stella” della Pro Loco Sangiano, che si svolgerà a partire dalle ore 10.30 e si protrarrà fino le 19, avverrà l’inaugurazione del nuovo parco alla presenza di sindaci e rappresentanti dei comuni limitrofi e anche delle maestranze di Regione Lombardia che ha finanziato il

progetto. Per questi motivi l’Amministrazione invita la cittadinanza a presenziare per festeggiare insieme l’obbiettivo raggiunto, e per il consueto scambio di auguri.

La cornice della Villa sarà arricchita con i mercatini e lo stand gastronomico proposti dalla nostra Pro Loco, con l’accensione dell’albero di Natale – realizzato dal gruppo “Pattinare” – sotto il portico del Comune.

Il Comune ringrazia la Pro Loco «che tiene viva e finanzia questa tradizione« e tutti i volontari che aiutano a realizzare l’evento. Per il 14 dicembre sarà anche tempo di “Giro dei Presepi” a cura dell’Associazione storico-culturale Lezedunum. Quest’anno sono ben 20 i presepi esposti in vari luoghi del paese. La passeggiata inizierà alle 14.00 con partenza presso Piazzale Dario Fo e Franca Rame e si concluderà proprio in Villa Fantoni prima dell’inaugurazione del parco.