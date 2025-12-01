Luino | 1 Dicembre 2025

Tavolo per il Clima di Luino, anche quest’anno parte il monitoraggio civico sui cambiamenti climatici

Un percorso condiviso che coinvolge scuole e giovani del territorio, impegnati a raccogliere dati ambientali, osservare il territorio e contribuire alla crescita di una comunità più consapevole

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Il progetto di monitoraggio civico del Tavolo per il Clima di Luino riparte anche quest’anno grazie all’entusiasmo di docenti, studentesse e studenti sempre più coinvolti nelle tematiche ambientali. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: rendere ragazze e ragazzi non solo informati, ma consapevoli, partecipi e capaci di produrre dati utili alla comunità attraverso la citizen science, la scienza partecipata dai cittadini.

Le scuole del territorio hanno scelto di osservare da vicino come i cambiamenti climatici stiano modificando il nostro ambiente, ciascuna adottando uno o più temi di ricerca. Gli oggetti di osservazione di quest’anno sono sei:

1. Fiumi e foci: come stanno variando nel corso degli anni in relazione ai periodi di siccità.
2. Piante, fiori e frutti: come cambiano i cicli di fioritura e produzione nell’arco dell’anno. Quali segni di stress climatico emergono.
3. Precipitazioni nevose e ghiacciai: come varia la neve nel nostro territorio e quali conseguenze ha, con un focus sull’osservazione diretta di un ghiacciaio alpino.
4. Comportamento delle api: per capire come il clima stia influenzando le loro attività, gli spostamenti e le fioriture da cui dipendono.
5. Precipitazioni piovose: misurate tramite pluviometri o semplici contenitori graduati, per registrare quantità e frequenza delle piogge.
6. Temperature: rilevazione costante delle temperature massime e minime, confrontandole con gli andamenti degli anni passati per cogliere le tendenze del riscaldamento globale.

Ragazze e ragazzi diventano così sentinelle del clima, protagoniste/i di un percorso che unisce osservazione diretta, responsabilità e spirito scientifico. Ogni dato raccolto aiuterà non solo a comprendere cosa sta cambiando, ma anche a costruire maggiore consapevolezza nella comunità: famiglie, compagni, amici verranno coinvolti in un circolo virtuoso di attenzione e cura verso il territorio.

Le docenti hanno scelto gli oggetti da monitorare, il passo successivo sarà l’incontro con esperti delle tematiche individuate, e infine la presentazione dei risultati nella forma preferita (video, grafici, foto, relazioni).

La citizen science permette così di trasformare le scuole in piccoli centri di ricerca diffusa: non laboratori chiusi, ma luoghi dove osservare, misurare, fare domande e cercare risposte. E soprattutto, dove imparare che il cambiamento parte dalle azioni quotidiane di ciascuno.

Grazie all’impegno di studentesse, studenti e docenti, anche quest’anno la nostra comunità potrà contare su dati e osservazioni preziose per capire come il clima stia evolvendo e come possiamo contribuire a proteggere il territorio in cui viviamo.

Ringraziamo l’I.C.S. di Germignaga, l’I.C.S. di Luino e l’Educandato Maria S.S. Bambina di Roggiano per l’impegno dei loro docenti e delle loro studentesse e studenti sui temi del cambiamento climatico: è una grande dimostrazione di come la scuola possa formare le nuove generazioni per meglio affrontare il loro futuro. Seguiteci, insieme daremo valore all’importante lavoro che si apprestano a fare!

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Luino | 8 Giugno 2026

“Spazzapnea 2026”: recuperati 362 chili di rifiuti dal lago a Luino

Impegnati ieri, domenica 7 giugno, 8 apneisti per le operazioni in acqua e 10 volontari a terra con l'obiettivo di raccogliere, catalogare e pesare i rifiuti. In acqua anche un grande tubo di 200kg

Orino | 24 Maggio 2026

Orino, cinema e ambiente protagonisti con “Terra di Cielo” in biblioteca

Martedì 26 maggio alle 20.45 una serata a ingresso gratuito dedicata alla natura con i documentari di Annalisa Losacco ed Eugenio Manghi. Ecco il programma della serata

Laveno Mombello | 10 Maggio 2026

Elezioni a Laveno, Giovanni Castelli presenta “Patto Comune”: sicurezza e territorio al centro

Viabilità, videosorveglianza, giovani, ambiente e sviluppo turistico tra i punti chiave del programma della lista che sostiene Castelli sindaco. Qui tutti i dettagli del programma

Luino | 9 Maggio 2026

Comunità Operosa Alto Verbano incontra candidati sindaco e liste: si inizia con “Proposta per Luino 2026”.

Ambiente, sociale e cultura al centro dell’incontro dedicato alle richieste delle associazioni del territorio per il futuro amministrativo della città. Ecco il resoconto

Laveno Mombello | 30 Aprile 2026

Laveno e l’ambiente: un manifesto per «un approccio ecologico conservativo degli spazi naturali»

I comitati Bandiera Blu per Cerro e Frazione Cerro uniscono le voci per sposare l’appello lanciato da tre cittadini ai candidati sindaci: «Chiediamo una riflessione»

Cittiglio | 29 Aprile 2026

“KM Green”, a Cittiglio gli studenti raccontano la sostenibilità

Inaugurati i podcast del progetto "KM Green": sei tappe tra ambiente e consapevolezza lungo la ciclabile, nel segno di un Trofeo Binda che cammina sempre più verso il futuro

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com