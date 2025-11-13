Torna operativo l’ufficio postale di Cremenaga

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Anche l’ufficio postale di Cremenaga ha riaperto i battenti dopo i lavori di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati ad accogliere, anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto Polis, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Tra i lavori effettuati figurano interventi sul sistema di illuminazione, un rinnovamento degli ambienti all’interno della sala al pubblico e l’introduzione di nuove postazioni ribassate per favorire una migliore relazione con la clientela e di sale consulenza completamente rinnovate.

Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso l’Ufficio Postale sono disponibili anche i servizi INPS (il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico) e i servizi anagrafici con quindici certificati disponibili per i cittadini che sono registrati dal comune di competenza in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) di cui è titolare il Ministero dell’Interno.

L’ufficio postale di Vittorio Veneto 27, torna dunque a disposizione dei cittadini con il consueto orario: martedì e giovedì dalle ore 8.20 alle ore 13.45 e il sabato fino alle 12.45.