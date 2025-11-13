Cremenaga | 13 Novembre 2025

Torna operativo l’ufficio postale di Cremenaga

Terminati i lavori di sistemazione e adeguamento degli spazi previsti dal progetto Polis, l’ufficio torna disponibile per gli utenti con i consueti orari

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Anche l’ufficio postale di Cremenaga ha riaperto i battenti dopo i lavori di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati ad accogliere, anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto Polis, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Tra i lavori effettuati figurano interventi sul sistema di illuminazione, un rinnovamento degli ambienti all’interno della sala al pubblico e l’introduzione di nuove postazioni ribassate per favorire una migliore relazione con la clientela e di sale consulenza completamente rinnovate.

Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso l’Ufficio Postale sono disponibili anche i servizi INPS (il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico) e i servizi anagrafici con quindici certificati disponibili per i cittadini che sono registrati dal comune di competenza in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) di cui è titolare il Ministero dell’Interno.

L’ufficio postale di Vittorio Veneto 27, torna dunque a disposizione dei cittadini con il consueto orario: martedì e giovedì dalle ore 8.20 alle ore 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Cremenaga | 4 Maggio 2026

A Cremenaga una serata in onore di Papa Leone XIV

Venerdì sera il coro polifonico “Don Giorgio Quaglia” presenterà al pubblico il brano “Leone di Cristo” scritto da Stefano Cropanese in una serata di musica e spiritualità

Alto Varesotto | 16 Marzo 2026

Movimento Alternativo nomina Antonio Passiatore coordinatore per sei Comuni del territorio

L’imprenditore 34enne attivo nel settore sportivo guiderà l’attività del movimento nei Comuni di Luino, Laveno Mombello, Lavena Ponte Tresa, Cadegliano Viconago, Cremenaga e Brusimpiano

Cremenaga | 29 Dicembre 2025

Il grande presepe di Cremenaga rinasce anche quest’anno tra tradizione e creatività

In zona campagna, in via Provini, torna il grande presepe realizzato da “nonna Renny”, un’opera in continua trasformazione che racconta il Natale e l’identità del paese

Cremenaga | 27 Dicembre 2025

Cremenaga, lite al bar: arrivano i carabinieri

L'intervento nel tardo pomeriggio di Santo Stefano. Diverbio e mani addosso tra due coppie che stavano bevendo insieme. Sul posto anche l'ambulanza

Alto Varesotto | 22 Dicembre 2025

Dumenza, Marzio e Cremenaga: oltre 1,9 milioni dalla Regione per viabilità forestale

Nel Bollettino Ufficiale del 19 dicembre 2025 finanziamenti nell’ambito della PAC 2023-2027: contributi a tre Comuni dell’Alto Varesotto per interventi legati alle infrastrutture ambientali

Milano | 12 Dicembre 2025

Da Cremenaga a Milano, Nativa premiata con l’Ambrogino d’Oro anche grazie a Letizia Rigazzi

L’importante benemerenza civica del 6 dicembre celebra l’impegno di Nativa nell’innovazione sostenibile, con la presenza di Letizia Rigazzi di Cremenaga tra i protagonisti del riconoscimento

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com