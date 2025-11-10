Rischio idrogeologico, da Regione 250mila euro per Porto Ceresio e oltre 1 milione per Bisuschio

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La Giunta di Regione Lombardia ha approvato il “II Programma 2025-2027 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici”, stanziando complessivamente oltre 19 milioni di euro per 36 interventi urgenti in tutto il territorio, nell’ambito del Piano Lombardia.

Il provvedimento, promosso dagli assessori regionali Gianluca Comazzi, Romano La Russa e Massimo Sertori, mira a prevenire il rischio idraulico e a tutelare le aree esposte a dissesti idrogeologici e si aggiunge a quello dello scorso luglio (che aveva già destinato oltre 24 milioni di euro per più di 50 interventi).

Nel territorio della provincia di Varese sono stati finanziati quattro interventi per un totale di 2.500.000,00 euro, volti a migliorare la sicurezza idrogeologica e la gestione dei corsi d’acqua.

A Bisuschio è stato assegnato un finanziamento di 1.100.000 euro per la prevenzione del dissesto idrogeologico attraverso la sistemazione, la regimazione del reticolo idraulico e il consolidamento del versante montano del territorio. A Induno Olona sono stati destinati 500.000 euro per opere di mitigazione del rischio idraulico del fiume Olona e nelle zone limitrofe, mentre Porto Ceresio potrà beneficiare di 250.000 euro per opere di ripristino della funzionalità dei torrenti del reticolo idrico minore, con la messa in sicurezza dei torrenti e il ripristino degli alvei. Varese, infine, ha ottenuto 650.000 euro per la manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua nella Piana alluvionale di Capolago e per l’individuazione di uno studio idraulico per la risoluzione complessiva delle problematiche.

«Con questo piano – ha spiegato l’assessore Comazzi – abbiamo voluto intervenire con urgenza nelle aree più duramente colpite dalle recenti ondate di maltempo, in particolare alle province di Monza e Brianza e Varese, dove nelle scorse settimane abbiamo incontrato amministratori e tecnici per definire insieme le priorità. Con questo piano, il secondo a distanza di pochi mesi, Regione Lombardia vuole dare un segnale concreto di attenzione e vicinanza ai territori, continuando a investire nella prevenzione e nella sicurezza. La difesa del suolo non è solo un tema ambientale ma una questione che incide direttamente sulla vita delle persone».

Per l’assessore La Russa questo piano «rappresenta un sostegno fondamentale nei confronti dei cittadini e dei territori colpiti duramente dal maltempo, un segno chiaro dell’impegno concreto di Regione Lombardia. Il tema della prevenzione per la mitigazione dei rischi e la sicurezza del territorio rimane al centro delle politiche regionali e rappresenta la via maestra per la salvaguardia del territorio».

«La Lombardia c’è, concretamente – ha sottolineato invece l’assessore Sertori – al fianco dei suoi territori per mitigare e contrastare il dissesto idrogeologico, e destina quasi 20 milioni di euro per finanziare interventi prioritari che mirano a rendere più sicuro il territorio lombardo seguendo un percorso concreto, come i lombardi sanno fare, e garantiranno ai cittadini una maggior sicurezza».

«Questi finanziamenti rappresentano una risposta concreta alle esigenze del nostro territorio – dichiarano i consiglieri regionali Romana Dell’Erba e Luigi Zocchi (FDI) – e confermano la grande attenzione di Regione Lombardia verso il Varesotto e le sue comunità. La difesa del suolo è una priorità che riguarda la sicurezza dei cittadini, la tutela delle abitazioni e la protezione delle infrastrutture locali. Dopo gli eventi meteorologici che negli ultimi mesi hanno colpito anche la nostra provincia queste risorse arrivano in un momento cruciale e consentiranno ai Comuni di intervenire in modo efficace per prevenire nuovi rischi e garantire la resilienza del territorio».

«Regione Lombardia continua a investire nella sicurezza del territorio. Al Varesotto saranno destinati 2,5 milioni di euro per opere di messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico. Un impegno concreto per proteggere i cittadini e valorizzare il territorio – aggiunge Giacomo Cosentino, Vice Presidente del Consiglio regionale e Capogruppo di Lombardia Ideale – Interventi come questi non solo proteggono le persone e le abitazioni, ma rappresentano anche un investimento sul futuro, sulla sostenibilità e sulla qualità della vita dei nostri territori. La prevenzione è la strada maestra per garantire sicurezza e la capacità dei nostri Comuni di resistere e reagire».

Soddisfazione, a Porto Ceresio, per l’importante finanziamento ottenuto grazie al lavoro di interlocuzione portato avanti in questi mesi tra Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega, e il sindaco Marco Prestifilippo, con il sostegno del governatore Attilio Fontana e dell’assessore Gianluca Comazzi.

«Questo intervento – dichiara Monti – rappresenta una risposta concreta alle esigenze di sicurezza e tutela ambientale del nostro territorio. Ringrazio il presidente Fontana e l’assessore Comazzi per la sensibilità dimostrata e per aver ascoltato le richieste che arrivano dai Comuni. Con questi fondi si potrà finalmente intervenire in modo efficace per prevenire situazioni di rischio e proteggere i cittadini di Porto Ceresio».

Per il primo cittadino portoceresino Prestifilippo si tratta di «un risultato importante per la nostra comunità, che attendeva da tempo un intervento di questo tipo. Ringrazio la Regione Lombardia e in particolare il consigliere Monti per l’attenzione e la vicinanza dimostrata. Con queste risorse potremo garantire maggiore sicurezza e salvaguardia al nostro territorio, prevenendo criticità legate al maltempo e al dissesto idrogeologico».