“Educare con la memoria”, un incontro online con i nipoti del giudice Rocco Chinnici

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Lunedì 3 novembre alle ore 20.45, in diretta streaming sul canale YouTube di UCIIM Lombardia, si terrà il terzo appuntamento del corso di formazione per docenti “Educare con la memoria”, un progetto dedicato alla riflessione sui valori della legalità, della cittadinanza attiva e della memoria civile.

La serata sarà moderata dalla professoressa e vicesindaca di Luino Antonella Sonnessa, con la collaborazione della classe quarta SIA (Sistemi Informativi Aziendali) dell’ISIS “Città di Luino – Carlo Volontè.

Ospiti d’eccezione dell’incontro saranno Alessandro Averna Chinnici, Comandante dei Carabinieri di Faenza, e Simone Averna Chinnici, Commissario Capo della Polizia di Stato, nipoti del giudice Rocco Chinnici, magistrato simbolo della lotta alla mafia e ideatore del pool antimafia.

«I miei studenti e io siamo particolarmente felici di incontrare nuovamente Alessandro Averna Chinnici che abbiamo ospitato a Luino nella Sala Giovanni Reale di Palazzo Verbania lo scorso 10 aprile, grazie al Comune di Luino e alla Rete del Consiglio Comunale dei Ragazzi Provinciale dell’UST di Varese», commenta la vicesindaca Sonnessa.

«L’incontro di lunedì 3 novembre è invece stato organizzato dall’UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori e Formatori) di Varese, della Lombardia, del Lazio e della Sicilia. Vorrei esprimere un particolare ringraziamento ai professori Filippo Tomasello e Alessandro Guastella, – aggiunge la docente – che hanno organizzato un percorso di formazione riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che, attraverso varie testimonianze, racconterà otto storie di giustizia italiana che hanno tracciato per sempre il cammino della legalità, lasciandoci una eredità morale che dobbiamo trasmettere ai nostri giovani, perché la legalità non è un concetto astratto, ma va declinata ogni giorno».

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e di formazione per i docenti, ma anche un momento aperto a tutti coloro che desiderano approfondire il valore della memoria e dell’impegno civile nella società contemporanea.

Per seguire la diretta: canale YouTube “UCIIM Lombardia”.