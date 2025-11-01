Italia | 1 Novembre 2025

Sterminò la famiglia a Cadrezzate, Elia Del Grande fugge dalla comunità: ricerche anche nel Varesotto

L'uomo è stato condannato per la "Strage dei Fornai" avvenuta il 7 gennaio del 1998, quando a 22 anni uccise a fucilate il padre, la madre e il fratello maggiore. È ritenuto socialmente pericoloso

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(da www.varesenoi.it) Elia Del Grande, l’uomo condannato a trent’anni di carcere per aver ucciso nel 1998 i genitori e il fratello maggiore a Cadrezzate, è fuggito dalla comunità cui era stato destinato e sono attualmente in corso le ricerche.

Secondo quanto riporta l’Ansa, Del Grande  si è allontanato dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, facendo perdere le proprie tracce. «Ne dà notizia Qn-il Resto del Carlino. Del Grande, oggi 49 anni, era destinatario di una misura di sicurezza poiché ritenuto socialmente pericoloso e avrebbe dovuto trascorrere sei mesi nella struttura fino ad una nuova valutazione» si legge ancora nell’Ansa.

L’uomo  il 7 gennaio 1998, all’età di 22 anni, sterminò la sua famiglia a fucilate uccidendo il padre Enea, 57 anni, la madre Alida, di un anno più giovane, e il fratello maggiore ventisettenne Enrico (27) a Cadrezzate. Il delitto è noto come “Strage dei Fornai”, in quanto la sua era una famiglia di panettieri molto conosciuta in zona.

Ora la notizia di quella che a tutti gli effetti può essere definita una fuga. Le ricerche di Del Grande, che era già uscito dal carcere dopo aver scontato 25 anni, si concentrano nel Varesotto e in particolare nella zona di Cadrezzate, dove spesso faceva ritorno. Ma anche in Sardegna: dopo il carcere aveva scelto infatti di andare a vivere nella zona di Olbia.

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