FAIperilclima, eventi speciali anche a Villa Della Porta Bozzolo

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Negli ultimi mesi il cambiamento climatico è scivolato ai margini del dibattito pubblico, superato nella cronaca dagli sviluppi della crisi geopolitica, ma intanto continua a manifestarsi con forza: eventi estremi, alluvioni, siccità colpiscono sempre più frequentemente i territori, mettendo a rischio ambienti, economie e comunità.

Per questo il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano sceglie di riportare l’attenzione sull’emergenza climatica e rinnova il suo impegno con la campagna #FAIperilclima, un programma di iniziative e visite straordinarie nei Beni FAI, da nord a sud della Penisola, volte a diffondere conoscenza a partire dai luoghi dove la crisi ambientale si tocca con mano.

Sabato 1 e domenica 2, sabato 8 e domenica 9 novembre, in vista della 30ª Conferenza delle Parti sul Clima (COP30), i Beni FAI e i paesaggi tutelati dalla Fondazione in tutta Italia saranno eccezionalmente visitabili in compagnia di climatologi, agronomi, biologi, geologi, architetti e molti altri esperti, che consentiranno al pubblico di osservare da vicino gli effetti del cambiamento climatico e proporranno strategie di adattamento, mitigazione e buone pratiche replicabili.

I Beni FAI diventano così luoghi vivi di approfondimento, sperimentazione e racconto, dove scoprire che tradizione e innovazione si incontrano, offrendo nuove chiavi di lettura e soluzioni ispirate alla memoria del territorio e alla sua capacità di rispondere alle sfide ambientali.

Tra gli appuntamenti più interessanti, a Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno si rifletterà sul giardino del futuro: un luogo ricco di piante perenni, resistenti, a bassa manutenzione e con ridotto fabbisogno idrico, pensato per affrontare le sfide del clima che cambia. Qui si parlerà anche di falconeria, della sua storia sul territorio e degli effetti del riscaldamento globale sugli uccelli rapaci, come l’assottigliamento dei gusci o le alterazioni nei tempi di nidificazione del falco pellegrino.

Di seguito i dettagli sugli eventi in programma a Villa Della Porta Bozzolo

CLIMA CHE CAMBIA, GIARDINI CHE RESISTONO: ITINERARI TRA NATURA E ADATTAMENTO

Domenica 2 novembre

Passeggiando tra natura e futuro: alla scoperta del giardino di Villa Della Porta Bozzolo, ore 14 e 15

In compagnia dell’esperto Marco Foghinazzi i visitatori scopriranno come il giardino settecentesco di Villa Della Porta Bozzolo si stia trasformando per affrontare le nuove sfide climatiche e conosceranno le scelte progettuali intraprese per rendere lo spazio più resiliente e sostenibile. Il percorso sarà l’occasione per riflettere sul rapporto simbiotico che lega il giardino al bosco circostante e alla sua fauna, svelando un ecosistema sorprendente e in continua evoluzione.

La Falconeria e l’impatto dei cambiamenti climatici, ore 14.30

L’esperto falconiere Daniele Cavuoti guiderà il pubblico alla scoperta della nobile e antica pratica della falconeria, dalle origini medievali fino al Rinascimento e ancora oggi sorprendentemente attuale. La falconeria, infatti, è impiegata tuttora in contesti urbani per il controllo delle specie infestanti, offrendo soluzioni ecologiche e sostenibili. L’incontro offrirà l’opportunità di riflettere sugli effetti del cambiamento climatico sui rapaci: dall’assottigliamento dei gusci d’uovo alla nidificazione del falco pellegrino, un racconto che intreccia ambiente, scienza e conservazione.

Domenica 9 novembre

Tra paesaggio e cambiamenti climatici. Soft trekking alla scoperta del giardino, ore 11

Accompagnati dalla guida ambientale Andrea Bolzoni, i visitatori potranno esplorare le aree più incontaminate all’interno del giardino di Villa Della Porta Bozzolo. Come il bosco, luogo ricco di storia e testimone silenzioso di profonde trasformazioni agricole e climatiche. Il percorso si snoda fino al Belvedere, da cui si apre lo scorcio sulla valle sottostante. Durante la passeggiata, sarà possibile approfondire come il paesaggio sia cambiato nel tempo, tra interventi dell’uomo e mutamenti ambientali.

La camminata proseguirà fino al suggestivo borgo di Aga, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato: un equilibrio perfetto tra la memoria di un passato rurale e le sfide ecologiche delle comunità montane.

Le aiuole della biodiversità: una sfida per la sostenibilità, ore 14.30

Accompagnati dalla guida ambientale Andrea Bolzoni i partecipanti potranno approfondire una delle aree che caratterizza il giardino di Villa Della Porta Bozzolo: le aiuole della biodiversità. Un progetto innovativo che unisce bellezza, sostenibilità e adattamento ai cambiamenti climatici. Il percorso nel verde offrirà spunti per riflettere sul giardino del futuro: un luogo ricco di piante perenni a bassa manutenzione e con ridotto fabbisogno idrico, capaci di resistere alle sfide del clima e dare rifugio agli insetti impollinatori; esempio concreto di come un luogo storico possa evolversi, con eleganza, verso un modello più resiliente e consapevole.

L’intero calendario delle iniziative #FAIperilclima è disponibile sul sito www.faiperilclima.it