FAIperilclima, visite speciali anche a Villa Della Porta Bozzolo

In vista dell’annuale conferenza ONU sul cambiamento climatico (COP29), che si terrà a Baku in Azerbaijan dall’11 al 22 novembre e che vedrà i capi di Stato di 197 Paesi impegnati a prendere accordi per arrestare e mitigare il riscaldamento globale, il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano consolida la campagna #FAIperilclima – lanciata in concomitanza con la Cop26 nel 2021 – con un programma di iniziative volte a diffondere conoscenza sul tema del cambiamento climatico a partire dal lavoro che la Fondazione stessa porta avanti nei suoi Beni, dove la crisi ambientale si tocca con mano.

Proprio in conformità con una delle sue missioni, ovvero la diffusione della conoscenza, la Fondazione attraverso la campagna #FAIperilclima vuole sensibilizzare e promuovere consapevolezza su alcuni dei numerosi temi connessi alla crisi climatica.

Nei due primi fine settimana di novembre che precedono l’apertura della 29° Conferenza delle Parti sul Clima, il FAI organizza visite speciali all’interno dei suoi Beni con l’intervento di climatologi, geologi, botanici, zoologi, pedologi, agronomi e altri esperti che condivideranno con il pubblico la loro conoscenza calandola nei contesti territoriali. I partecipanti saranno invitati a osservare e toccare con mano gli effetti concreti del cambiamento climatico, proprio negli ambienti di cui il FAI si prende cura, scoprendo buone pratiche e strategie di adattamento e mitigazione che ognuno di noi può e deve adottare.

In occasione della Campagna #FAIperilClima anche le Delegazioni FAI da nord a sud organizzeranno visite, incontri e percorsi accompagnati da esperti per approfondire il tema del cambiamento climatico da più punti di vista.

In Lombardia, giovedì 7 novembre a Edolo (BS) si terrà una serata divulgativa in collaborazione con l’Università della Montagna riguardo agli impatti concreti del cambiamento climatico sulla biodiversità nelle aree montane; venerdì 8 novembre a Brescia si parlerà di termovalorizzazione e di gestione dei rifiuti in un’ottica di economia circolare, con una visita agli impianti al termine dell’incontro; domenica 10 novembre a Trezzo sull’Adda (MI) si terrà una passeggiata lungo un sentiero che attraversa i boschi in riva al fiume e costeggia un pittoresco laghetto, alla scoperta di un virtuoso esempio di riqualificazione ambientale; domenica 17 novembre a Besnate, l’area naturalistico-archeologica della Lagozza farà da cornice a una passeggiata immersa nel foliage e condotta dalle Guide del Parco del Ticino, cui seguirà un momento conviviale a base di caldarroste.

Di seguito le iniziative in programma nei Beni FAI del nostro territorio.

VILLA DELLA PORTA BOZZOLO, Casalzuigno

Sabato 2 novembre, ore 14.30

L’impatto dei cambiamenti climatici sulle comunità vegetali – con il botanico Francesco Malfasi

A Villa Della Porta Bozzolo Francesco Malfasi, ricercatore per il progetto “Back from the Future: Mitigazione e Adattamento degli impatti dei Cambiamenti Climatici sugli ecosistemi vegetali alpini”, dopo una breve introduzione su clima, vegetazione ed ecosistemi, parlerà degli impatti del cambiamento climatico su specie e comunità vegetali, con particolare attenzione agli ambienti montuosi e di alta quota e su come le piante possano svolgere, tra gli altri, i ruoli di indicatori ambientali e di memoria storica del clima. Verranno mostrati concretamente dei campioni di erbario e di legname da cui si potrà leggere l’età dell’albero.

Domenica 10 novembre, ore 14.30

Il suolo è determinante nella regolazione del clima

Una visita guidata condurrà alla scoperta del suolo, risorsa essenziale alla vita sul pianeta e alla nostra stessa sopravvivenza, nonché bene comune non rinnovabile, oggi sottoposto a molte minacce, a partire da un indiscriminato consumo che conduce a fenomeni come l’erosione, la desertificazione, l’inquinamento. Si imparerà a conoscere questa risorsa, osservandola da vicino, grazie al racconto delle caratteristiche del suolo insubrico e del magnifico giardino storico di Villa Della Porta Bozzolo.

VILLA FOGAZZARO ROI, Oria Valsolda (CO)

Sabato 2 novembre, Trekking ore 9.30-15.30 con pranzo al sacco; Visita guidata nel pomeriggio

Trekking tra storia, natura e cultura – a cura dell’educatrice ambientale Martina Balatti e della guida e accompagnatrice di montagna Alessandra Villani

Il lago di Lugano, con i suoi antichi borghi e gli incantevoli scorci naturali, regala un contesto ricchissimo per il visitatore che vuole esplorare questo territorio con occhi diversi, includendo anche lo scenario dei cambiamenti climatici. Villa Fogazzaro Roi propone una passeggiata alla scoperta del patrimonio naturalistico e culturale del territorio di Valsolda, in un itinerario che dalla Villa si snoda fino alla Riserva naturale Valsolda Via dei Canti. Si partirà dalla frazione di Dasio (580m), il paese più alto della Valsolda dominato dalle rocce dolomitiche del Torrione, per raggiungere in circa 20 minuti l’Alpe Serte. Si procederà quindi lungo un sentiero ad anello fino al Passo Stretto, dove il visitatore sarà introdotto al riconoscimento dell’avifauna, e si raggiungerà l’Alpe Pessina a quota 1217 m. Al ritorno verso l’Alpe Serte è posizionata un’altana per l’osservazione della fauna; vicino al punto di arrivo, si scopriranno i resti dell’antico fabbricato dell’alpe e un’interessante calchera, fornace per la produzione della calce. Al rientro a Oria si visiterà Villa Fogazzaro.

MONASTERO DI TORBA, Gornate Olona

Sabato 2 novembre, ore 11 e 15

Alla scoperta del territorio attraverso la lente dei cambiamenti climatici – a cura della geologa Donatella Reggiori

In un breve percorso itinerante per il nucleo edificato del Monastero, la geologa Donatella Reggiori accompagnerà all’approfondimento di alcune tematiche, come i grandi cambiamenti climatici nel tempo profondo della geologia della Terra, gli eventi “più recenti” con le glaciazioni del Pleistocene all’attualità della crisi climatica, i depositi e le formazioni – dissesti, evidenze e caratteristiche – che costituiscono il territorio di Torba, le testimonianze e le ripercussioni dei mutamenti climatici nei tempi storici, i cambiamenti in atto nell’Antropocene. La narrazione sarà supportata da strumenti come illustrazioni e nastro del tempo, per visualizzare e facilitare la comprensione della relazione tra tempo cronologico e manifestazioni climatiche.

VILLA E COLLEZIONE PANZA, Varese

Domenica 10 novembre, ore 11

La sfida del cambiamento climatico nella manutenzione del giardino storico – con la responsabile dei Giardini e Parchi storici del FAI Emanuela Borio

La crisi ambientale cui assistiamo, con il riscaldamento progressivo e periodi di siccità prolungati, favorisce la naturalizzazione – la capacità delle specie di adattarsi a nuovi habitat – e ci obbliga a riconsiderare il tradizionale concetto di conservazione di paesaggi come i giardini e parchi storici, sia dal punto di vista fitopatologico che vegetazionale. La passeggiata nel giardino di Villa Panza, a cura di Emanuela Borio, sarà l’occasione per leggerne la storia e l’evoluzione nel tempo. Il giardino come un quaderno, un’occasione per comprendere l’evoluzione di territori e ambienti per mano dell’uomo.