Meteo nel Varesotto: profumo d’autunno con nuvole e pioggia, weekend coperto

(da Varesenoi.it) Un paesaggio e un clima davvero autunnali ci accompagneranno da oggi fino al weekend.

Oggi, mercoledì 29 ottobre, il Centro Geofisico Prealpino prevede nuvolosità in progressivo aumento. Possibili quale pioggia, ma ancora perlopiù asciutto. In serata e nella notte piogge più diffuse e nevicate in montagna oltre 1800 metri. Massime tra 14 e 18 gradi.

Domani, giovedì, dapprima molte nuvole accompagnate da probabili piogge, in graduale esaurimento a partire dal Piemonte in mattinata. Nel pomeriggio via via asciutto, apertura di schiarite su Alpi e Prealpi mentre permarrà nuvolosità irregolare sulla pianura. Minime: 9/12°C. Massime: 13/16°C.

Venerdì generalmente molto nuvoloso sulla pianura, perlopiù senza precipitazioni salvo al più rare gocce. Più sole invece su Alpi e Prealpi. Temperature: 9/13°C, 15/18°C. Sabato 1° Novembre estesi passaggi nuvolosi, poco sole. Asciutto. Domenica molte nuvole che potrebbero portare a tratti qualche debole pioggia.