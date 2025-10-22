Grande adesione all’open day vaccinale contro influenza e Covid, 123 vaccini solo a Luino

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Sabato 18 e domenica 19 ottobre l’ASST Sette Laghi ha organizzato un Open Day Vaccinale per dare alla popolazione la possibilità di vaccinarsi gratuitamente contro influenza e coronavirus. Nell’Alto Varesotto, in particolare, sono stati attivi i punti vaccinali di Luino, in via Verdi, e di Laveno Mombello, presso la Casa di Comunità in via Ceretti.

A Luino, tra antinfluenzale e anti Covid-19, sono stati effettuati ben 123 vaccini a bambini, persone vulnerabili e personale delle forze dell’ordine.

Secondo i dati forniti da Regione Lombardia, la provincia di Varese ha già superato le 41.700 somministrazioni di vaccino antinfluenzale nella campagna in corso, confermandosi tra i territori più attivi in Lombardia nella prevenzione stagionale. A livello regionale si è riscontrato un incremento di quasi 24mila vaccinazioni rispetto allo stesso periodo del 2024.

Vista la crescita della partecipazione alla campagna vaccinale, seguiranno altre giornate dedicate, a cui sarà possibile prenotarsi presso il portale di Regione Lombardia.

Il prossimo Open Day gratuito è previsto per martedì 4 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, a Palazzo Pirelli, organizzato in collaborazione con Asst Nord Milano. Il primo appuntamento di martedì 21 ottobre ha registrato un alto numero di adesioni.