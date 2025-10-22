Cuvio, a teatro per sostenere i vigili del fuoco

La Pro Loco di Cuvio sostiene i vigili del fuoco con una serata di teatro e divertimento in programma venerdì 24 ottobre alle 21 al salone comunale.
Sul palco la compagnia amatoriale Quelli che restano, che proporrà al pubblico la commedia “Sei in scena”, tratta dall’opera di Eduardo De Filippo “Pericolosamente”.
Nel corso della serata verrà promossa una raccolta fondi a scopo benefico. Il ricavato sarà donato al gruppo volontari dei vigili del fuoco del distaccamento di Laveno Mombello. Le attività svolte del gruppo verranno presentate durante l’evento.
Il salone del teatro comunale di Cuvio si trova al piano terra del municipio, in via Vittorio Veneto, 14.
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