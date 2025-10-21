La rilevanza sociale della celiachia tra salute e inclusione, a Varese un incontro con ATS Insubria

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L’evento scientifico e sociale, promosso da ATS Insubria con interventi medici, istituzionali ma anche intrattenimento è l’occasione per condividere La rilevanza sociale della Celiachia tra salute e inclusione in collaborazione con istituzioni, famiglie, associazioni, mondo del commercio e della ristorazione.

Durante la giornata – in programma sabato 25 ottobre dalle 9.00 alle 17.00 nella sede di Confcommercio Ascom Varese – verrà anche presentata la recente legge 6/2025 approvata in Regione Lombardia: Emanuele Monti Presidente della Commissione IX Sostenibilità sociale, casa e famiglia illustrerà la nuova norma in materia di celiachia.

Per ATS Insubria interverranno il direttore generale Salvatore Gioia, il direttore sanitario Giuseppe Catanoso, il direttore del Dipartimento di Prevenzione Paolo Bulgheroni e il direttore Igiene Alimenti e Nutrizione Maria Bianchi.

Si parlerà dunque della malattia, della sintomatologia, di come viene effettuata la diagnosi e come seguire la dieta coinvolgendo anche le associazioni e la scuola per un’adeguata conoscenza di un problema sempre più presente nella società. Non a caso, in mattinata, dopo gli interventi di docenti universitari e professionisti esperti delle ASST del territorio, verrà allestito uno show cooking senza glutine guidato da un cuoco, una dietista e un tecnico della prevenzione a cui seguirà, nel pomeriggio, una tavola rotonda dal titolo La celiachia a 360°. La colazione di lavoro, offerta a tutti i presenti e partecipanti all’evento, sarà un momento conviviale tutto da gustare e senza glutine.

La giornata vede come partner Confcommercio Varese, l’Associazione Italiana Celiachia (AIC), la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) e l’Associazione Provinciale Cuochi Varesini.

La celiachia è una patologia cronica immunomediata causata da una reazione anomala del sistema immunitario alle proteine del glutine, presenti in alimenti come pane, pasta e cereali. I sintomi possono includere disturbi gastrointestinali, affaticamento e malassorbimento di nutrienti. È fondamentale seguire una dieta rigorosamente priva di glutine per gestire la condizione e prevenire complicazioni.

Programma completo sul sito di ATS Insubria: La rilevanza sociale della Celiachia tra salute e inclusione – ATS Insubria