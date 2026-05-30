Varese | 30 Maggio 2026

Giornata mondiale senza tabacco 2026: iniziative di prevenzione anche nel Varesotto

ATS Insubria: «Il fumo da tabacco è una delle sfide più importanti per la salute pubblica anche nel nostro territorio. Smettere è possibile»

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Nel territorio di ATS Insubria il fumo di tabacco continua a rappresentare una delle principali criticità di salute pubblica.

Secondo i più recenti dati dei sistemi di sorveglianza sanitaria PASSI dell’Istituto Superiore di Sanità, circa il 20-25% degli adulti risulta fumatore, pari a una persona su cinque, con una presenza significativa anche tra i giovani adulti e una quota non trascurabile tra gli over 65. A questi dati si affianca un fenomeno in crescita: il cosiddetto “policonsumo”, ovvero l’utilizzo combinato di sigarette tradizionali e dispositivi elettronici o a tabacco riscaldato, che in Lombardia coinvolge oltre il 40% dei fumatori.

Il consumo di tabacco, pur mostrando una lenta diminuzione nel lungo periodo, presenta elementi di preoccupazione che vanno dall’aumento dell’uso di dispositivi elettronici tra i giovani, alla persistenza del consumo nelle fasce socioeconomiche più fragili, fino alle difficoltà nel raggiungere una cessazione stabile senza supporto sanitario.

Il fumo resta inoltre il principale fattore di rischio evitabile, responsabile in Italia di oltre 93.000 decessi all’anno e associato a numerose patologie croniche, come fa sapere il Ministero della Salute.

«Il fumo di tabacco continua a rappresentare una delle sfide più importanti per la salute pubblica anche nel nostro territorio – spiegano da ATS Insubria – e per questo è fondamentale continuare a investire in prevenzione, informazione e supporto ai cittadini che desiderano intraprendere un percorso per smettere di fumare. I dati ci indicano chiaramente che serve un accompagnamento strutturato e accessibile. In queste settimane sono molte le iniziative di sensibilizzazione che stiamo curando con alcune aziende che aderiscono al programma WHP e che proponiamo in collaborazione con le ASST».

Nel territorio di ATS Insubria sono attivi ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo, organizzati in collaborazione con ASST Lariana, Sette Laghi e Valle Olona. I servizi offrono percorsi individuali e di gruppo, oltre al supporto psicologico e motivazionale attraverso programmi personalizzati: è possibile accedere agli ambulatori informandosi sui siti istituzionali.

Inoltre, ATS Insubria e le ASST del territorio promuovono numerose iniziative di prevenzione e promozione della salute, con interventi educativi nelle scuole anche con il coinvolgimento di peer educator, approfondimenti nell’ambito del programma WHP per la promozione della salute nei luoghi di lavoro, attività di sensibilizzazione rivolte a giovani e famiglie oltre a progetti territoriali per favorire stili di vita sani.

«In questi ultimi giorni, le diverse proposte per dissuadere dal fumo hanno coinvolto oltre 250 persone. Smettere è possibile, e i benefici iniziano fin da subito invitiamo a rivolgersi ai servizi presenti sul territorio, che sono pronti ad accompagnare gratuitamente ogni persona in questo percorso», concludono dall’Agenzia.

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