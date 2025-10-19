Lombardia Ideale, oltre 200 persone a Brescia per la IV Assemblea regionale

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Nella giornata di ieri, sabato 18 ottobre, si è tenuta a Brescia la quarta Assemblea regionale di Lombardia Ideale, un appuntamento che ha riunito oltre 200 persone all’Auditorium Capretti dell’Istituto Artigianelli. L’incontro ha confermato il ruolo del movimento come forza centrale del buon governo regionale e valore aggiunto per il centrodestra, grazie a un approccio fondato su serietà, dialogo e concretezza.

«Una giornata davvero bella e significativa – ha commentato il segretario Giacomo Cosentino – che conferma il ruolo centrale di Lombardia Ideale sia sulla scena politica regionale sia nel rapporto con il territorio e con le categorie produttive. Siamo il movimento della concretezza, i portavoce attivi delle comunità locali». Cosentino ha ricordato alcuni dei risultati più significativi raggiunti negli ultimi anni, tra cui la prima legge regionale sul Clima in Italia e l’inserimento dello screening neonatale per la SMA (Atrofia Muscolare Spinale). «Momenti come questo dimostrano che la strada intrapresa nel 2019 è quella giusta – ha aggiunto – Grazie al presidente Attilio Fontana, all’assessore Giorgio Maione, ai consiglieri Alessandro Cantoni e Luca Marrelli, ai sindaci e a tutta la squadra che lavora ogni giorno per il bene comune».

Il programma della giornata ha proposto due momenti di dibattito. Il primo, dedicato alla “concretezza lombarda nella sfida climatica”, ha visto confrontarsi il presidente di Confindustria Lombardia Giuseppe Pasini, quello di Confapi Lombardia Pierluigi Cordua e il presidente di Coldiretti nazionale Ettore Prandini. Insieme agli assessori regionali Giorgio Maione (Ambiente e Clima) e Guido Guidesi (Sviluppo economico) è stata ribadita la visione della Regione su una “sostenibilità sostenibile”, orientata a risultati concreti e lontana da derive ideologiche, capace di conciliare la tutela ambientale con la competitività delle imprese.

Il secondo confronto ha invece approfondito il tema del civismo come valore aggiunto per il buon governo del centrodestra, con interventi del presidente Attilio Fontana, del governatore della Liguria Marco Bucci, e un contributo video del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Al tavolo anche Carlo Maccari (Fratelli d’Italia) e Mariastella Gelmini (Noi Moderati), che hanno riconosciuto nel civismo un modello vincente di partecipazione e amministrazione.

L’assemblea si è conclusa con il collegamento del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha ribadito il forte legame tra la Lega e Lombardia Ideale, fondato su valori condivisi e sulla collaborazione concreta nei territori. «Il nostro movimento – ha sottolineato Cosentino – è capace di parlare ai cittadini con un linguaggio semplice, diretto e vicino ai problemi reali, intercettando anche quell’elettorato che si sente distante dai partiti tradizionali. È così che aggiungiamo consenso al centrodestra senza togliere nulla agli altri».